به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر اداره همکاری⁯های علمی و بین⁯الملل امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کتاب شامل دو بخش و در 60 صفحه منتشر شده است که بخش اول آن به نگاه و اندیشه بزرگان، شخصیت‌ها و خاطراتی از اخلاق و منش عملی رهبر معظم انقلاب اختصاص داده شده است و در بخش دوم نیز به چکیده دو سخنرانی مهم معظم له در خصوص ضرورت تحول در ابعاد مختلف حوزه در سال 74 و 86 پرداخته است.



حبیب قهرمانی خاطرنشان کرد: در این کتاب خاطرات شخصیت‌ها، اندیشمندان خارجی از جمله خاویر پرز دکوئیار و کوفی عنان روسای اسبق و سابق سازمان ملل متحد، ولادیمیرپوتین رئیس جمهور وقت روسیه، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان، شیخ محمود عید مدیر مرکز اسلامی آرژانتین و سایر شخصیت‌های بین المللی در مورد مقام معظم رهبری منتشر شده است.



وی ادامه داد: بخشی ازاین کتاب به سخنان ارزشمند رهبرکبیر انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید ازجمله حضرات آیات بهجت، گلپایگانی، اراکی، فاضل لنکرانی، بهاء‌الدینی، نوری همدانی، شهید مطهری، شهید محراب آیت⁯الله دستغیب، آیت⁯الله مصباح یزدی و سایر بزرگان حوزه علمیه پیرامون شخصیت و ویژگی‌های رهبر معظم انقلاب اختصاص داده شده است.



قهرمانی اظهار داشت: من این کتاب را در یک عبارت کتاب استنباط و درک یک حقیقت متعالی به نام ولایت فقیه حضرت آیت⁯الله العظمی خامنه‌ای می‌دانم و در واقع دانشنامه‌ای است که برای دوستداران ولایت، بزرگان علم دین وعالمان فرهیخته، مدیران و کلیه دست اندرکاران امور فرهنگی و اجرایی کشور یک نقشه راه محسوب می‌شود.



وی اظهار داشت: انوار متعالیه و الطاف خفیه الهی در سخن ولی فقیه، حقیقت ولایت ایشان را بیش از پیش قابل درک کرده است و براساس آن می‌توان برنامه‌های خودسازی،تحول وفرهنگ سازی در حوزه⁯های علمیه و به تبع آن در جامعه اسلامی را تدوین و عملیاتی کرد و در موضوعات آن پژوهش‌های عمیق و کاربردی طراحی کرد.



حضور رهبری در قم، فرصت تاریخی است



مدیر اداره همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی همچنین حضور رهبر معظم انقلاب در شهر مقدس قم را یک فرصت تاریخی و بی‌بدیل برای تحول در حوزه، رفع بسیاری ازمشکلات فعلی استان وبهره‌مندی بهتر از توصیه‌های ایشان در امر مقابله با جنگ نرم دشمنان دانست.



قهرمانی با تجلیل از استقبال پرشور مردم از مقام معظم رهبری در 27 مهرماه گفت: با وجود تبلیغات منفی بیگانگان، مردم قم خصوصا جوانان و نسل سوم انقلاب وفاداری خود به ولایت فقیه را نشان داده و تمام نقشه⁯های دشمنان انقلاب و اسلام را نقش بر آب کردند.



وی اظهار داشت: اگر دشمنان حجم تبلیغات سوء خود را در این ایام افزایش افزایش داده‌اند به خاطر اهمیت این سفر و استقبال بی نظیر اقشار مختلف مردم، اساتید، فضلاء و طلاب حوزه علمیه از ایشان است، در واقع این استقبال به معنای «نه» گفتن ملت رشید و استکبار ستیز ایران خصوصا مردم شهر خون و قیام قم به تمامی دشمنان انقلاب اسلامی در سراسر عالم بود.