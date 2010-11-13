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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کارنامه یک گزارش خشک و بی روح از عملکرد دانش آموز است

کارنامه یک گزارش خشک و بی روح از عملکرد دانش آموز است

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه متاسفانه آنچه به عنوان کارنامه محسوب می شود گزارشی خشک و کاملا بی روح از عملکرد دانش آموز است گفت: باید برای هر دانش آموز کارنامه شناختی تهیه شود تا خانواده ها بتوانند برای ادامه تحصیل و تربیت فرزندانشان تصمیم بگیرند.

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه آموزش و پرورش برای دانش آموزان در طول تحصیل یک پرونده مناسب تحصیلی و تربیتی ندارد تا وضعیت دانش آموز در آن مشخص باشد و بتوان با استناد به آن تصمیم گیری کرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: متاسفانه آنچه که به عنوان کارنامه داریم گزارشی خشک و کاملا بی روح از عملکرد دانش آموز است که حتی نمره انضباط هم در آن کمی است و نمی توان از طریق آن شناختی کامل از دانش آموز بدست آورد.

سحرخیز با اشاره به وضعیت رشته ها در دوره متوسطه گفت: در کشورهای پیشرفته، دوره متوسطه یک دوره عمومی است و افراد برای دانشگاه انتخاب رشته می کنند و توانسته اند با این روش افت تحصیلی را کاهش دهند اما در کشور ما بلافاصله در سال اول متوسطه انتخاب رشته می کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: باید آموزش و پرورش ما نیز در این زمینه تغییراتی ایجاد کند.

پیش از این نیز معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش از ادغام رشته های نظری در یک یا دو رشته خاص خبر داده بود.

کد مطلب 1176577

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