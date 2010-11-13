کارنامه یک گزارش خشک و بی روح از عملکرد دانش آموز است

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه آموزش و پرورش برای دانش آموزان در طول تحصیل یک پرونده مناسب تحصیلی و تربیتی ندارد تا وضعیت دانش آموز در آن مشخص باشد و بتوان با استناد به آن تصمیم گیری کرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: متاسفانه آنچه که به عنوان کارنامه داریم گزارشی خشک و کاملا بی روح از عملکرد دانش آموز است که حتی نمره انضباط هم در آن کمی است و نمی توان از طریق آن شناختی کامل از دانش آموز بدست آورد.

سحرخیز با اشاره به وضعیت رشته ها در دوره متوسطه گفت: در کشورهای پیشرفته، دوره متوسطه یک دوره عمومی است و افراد برای دانشگاه انتخاب رشته می کنند و توانسته اند با این روش افت تحصیلی را کاهش دهند اما در کشور ما بلافاصله در سال اول متوسطه انتخاب رشته می کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: باید آموزش و پرورش ما نیز در این زمینه تغییراتی ایجاد کند.

پیش از این نیز معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش از ادغام رشته های نظری در یک یا دو رشته خاص خبر داده بود.