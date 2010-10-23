قم ذخیره استراتژیک فکری و معنوی اسلام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاح فرستنده پرقدرت تلویزیونی دیجیتال قم ضمن قدردانی از تلاش همه دست‌اندرکاران رسانه ملی در سخنانی اظهار داشت: این اقدام ارزشمند گام مهمی در جهت ارتقاء و کیفیت‌بخشی به برنامه‌های صدا و سیما است که به یمن سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان قم به بهره‌برداری می‌رسد.



وی افزود: رسانه ابزاری است که «پیام» مهم‌ترین و محوری‌ترین بخش آن را تشکیل داده و به تعبیری پیام‌رسانی، اصالت و جوهره کار رسانه است.



استاندار قم با اشاره به جایگاه علمی و معنوی شهر مقدس قم در سطح ملی و در جهان اسلام خاطرنشان کرد: قم با وجود بزرگترین حوزه علمیه جهان بی‌تردید ذخیره استراتژیک فکری و معنوی اسلام و انقلاب است و می‌تواند پایگاه خوبی برای تقویت پیام و بعد محتوایی در رسانه ملی باشد.



وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص ارتقاء جایگاه پیام در رسانه صدا و سیما انجام گرفته است، تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای تقویت این بخش و استفاده روزافزون از ظرفیت علمی و معنوی قم در رسانه ملی انجام بگیرد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور گفت: با توجه به تحصیل طلاب غیرایرانی در حوزه علمیه قم، این شهر مقدس می‌تواند محور و مرکز بین‌المللی رسانه‌های اسلامی بوده و از این ذخیره عظیم برای انتقال آموزه‌های تشیع و مفاهیم دینی به سراسر جهان استفاده کرد.



وی اظهار داشت:‌ امیدواریم با همت و تلاش مضاعف مسئولان و با رویکرد تقویت بصیرت دینی و سیاسی در رسانه ملی، هرچه بیشتر شاهد اقدامات مناسب در این زمینه در استان قم باشیم.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح چندین پروژه عمرانی در مدت اقامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان قم خبر داد و گفت: همه این برکات بر اساس اقدام کلیدی مقام معظم رهبری در سال 74 و استان شدن قم شکل گرفته است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور ولی امر مسلمین در قم منشأ خیرات و برکات فراوانی است که با هماهنگی و تعامل بیشتر مسئولان به نحو احسن به ثمر خواهد نشست.