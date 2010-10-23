مردم مهمترین رکن قانون هدفمندسازی یارانه ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها یکی از قوانین مترقی است که به منظور یکسان سازی استفاده مردم از یارانه ها و صرفه جویی انرژی در همه زمینه ها اجرا می شود.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای این قانون هدفمند کردن یارانه هاست و این شبهه که دولت قصد حذف یارانه ها را دارد، تلقین های دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن اجرای این قانون است.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولان، مهمترین عامل پیشرفت و توسعه در کشور است، دشمنان نیز از این اتحاد در هراسند و به همین دلیل برای از بین بردن این اتحاد برنامه ریزی می کنند.

وی بیان کرد: در پایان سال به مسئولانی که موفق به ارائه عملکرد مناسبی درخصوص توسعه روستاها بوده اند، مدال سازندگی امام رضا (ع) اهدا خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی از افزایش 230 درصدی استقبال بخش های مختلف از برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) خبر داد و افزود: در این حوزه فعالیت های بسیار خوبی ارائه شده اما نسبت به عظمت امام رضا (ع) و نیاز به شناخت امام رضا (ع) جای برای کار زیاد است.

صلاحی بیان داشت: جشنواره امام رضا (ع) باید به کلاس تعمیق فرهنگ رضوی در بین آحاد جامعه و کلاس معرفت شناسی امام رضا (ع) تبدیل شود زیرا همه داشته های فرهنگی از اهل بیت(ع) است.

وی از دولت و مجلس خواست تا نسبت به تصویب تعطیلی رسمی روز میلاد امام رضا (ع) در سراسر کشور به جهت حضور بهتر مردم در جشن های رضوی و شرکت در این رویداد عظیم فرهنگی هنری اقدام نمایند.

وی به کمبود آب در استان اشاره و خاطرنشان کرد: جهت مدیریت بر منابع آبی و همچنین آب های سطحی در استان نیاز به برنامه ریزی جدی داشته و از اسراف آب های مرزی در شهرستان هایی مانند درگز، با احداث سد جلوگیری می شود.