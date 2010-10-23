تیم موجهای آبی از ادامه حضور در لیگ برتر شنا انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این تیم که از سوی بخش خصوصی حمایت می شد در فصل گذشته لیگ برتر شنا توانسته بود به کمک تعدادی از شناگران ملی پوش کشورمان، مقام نائب قهرمانی این مسابقات را بدست آورد اما اکنون با مشکلاتی دست به گریبان شده که پیش از این مجموعه ورزش خراسان رضوی را به ورطه سقوط کشانده بود.

گفته می شود نبود بودجه کافی برای پرداخت هزینه ها و عدم حمایت اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی از این تیم دلیل اصلی انصراف تیم شنای موجهای آبی از شرکت در مسابقات لیگ برتر کشور بوده است.

به نظر می رسد نقطه عطف این کناره گیری ریشه در اختلاف نظر سرمایه گذار این تیم خصوصی با مسئولان اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی دارد.