جهان امنیت اسرائیل را تامین کند/لزوم اتحاد یهودیان جهان علیه تهدیدات تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد مذاکرات سازش خاورمیانه تنها زمانی به نتیجه می رسد که طرف فلسطینی یک کشور یهودی را در سرزمینهای اشغالی به رسمیت بشناسد.

وی که در نشست یهودیان در بیت المقدس سخن می گفت از سرکردگان لابیهای صهیونیست در سراسر جهان خواست امنیت رژیم صهیونیستی را بعنوان یک موضوع بسیار مهم در دستور کار خود قرار داده و از جامعه جهانی بخواهند که آینده یک کشور یهودی را در منطقه تضمین کنند.

وی در ادامه یادآور شد که برقراری امنیت برای رژیم صهیونیستی هزینه بر است و از این رو نیازهای مالی تل آویو برای این کار به شدت افزایش یافته است.

نتانیاهو در بخش دیگری از سخنان خود مدعی وجود تهدیدهای خارجی برای موجودیت رژیم اشغالگر قدس از سوی مسلمانان و ایران شده و از یهودیان سراسر جهان خواست که برای مقابله با این تهدیدها با یکدیگر متحد شوند. وی همچنین مدعی شد که جهان باید اطمینان دهد که از ادامه فعالیت هسته ای ایران جلوگیری خواهد کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به تنشهای موجود در روابط تل آویو-آنکارا ابراز امیدواری کرد که اختلافات موجود بین دو طرف حل شده و روابط آنها به حالت عادی بازگردد.

روز گذشته نیز شیمون پرز با سخنرانی در این کنفرانس امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی را مدیون حمایتهای آمریکا دانسته و خواستار توجه مقامهای صهیونیست به نقش واشنگتن در این زمینه شد.