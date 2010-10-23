تشکیل کمیته احیای تعاونی های غیر فعال در استان زنجان

سید موسی متوسلین در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: تمامی روسای ادارات زیر مجموعه موظف هستند تلاش خود را در جهت رفع مشکلات تعاونی ها انجام دهند.

وی ادامه داد باید با به کار گیری سیستم های نوین در به روز کردن اطلاعات و آمار در کمترین فرصت، مشکلات تعاونی های غیر فعالی که قابلیت حل شدن دارند، احصا شود.

متوسلین افزود: با همکاری سازمان کار و امور اجتماعی، اداره کل تعاون استان توانست رتبه اول اجرای طرح کارورزی در بین دستگاه های اجرایی را کسب کند.

مدیرکل تعاون استان زنجان افزود: در طول مدت زمان طرح کارورزی، 108 نفر سهمیه تخصیصی با همکاری و مساعدت وزارت متبوع و سازمان کار و امور اجتماعی استان دوره های آموزشی خود را سپری کرده اند.

متوسلین گفت: علاوه بر سهمیه تخصیصی، توانسته ایم 67 نفر نیز به صورت مازاد در 54 واحد پذیرنده که همان شرکت های تعاونی است جذب کرده و با 175 نفر کارورز رتبه اول را بین دستگاه های مجری طرح در سطح استان کسب کنیم.

مدیرکل تعاون استان زنجان گفت: بیش از سه هزار و 100 تعاونی با 193 هزار عضو در استان فعال است.

متوسلین افزود: این تعداد تعاونی توانسته فرصت ایجاد اشتغال برای 32 هزار و 500 نفر را فراهم کند لذا در هر شهرستان هم یک تعاونی راه اندازی شده که بیش از 85 درصد از مردم استان عضو تعاونی ها هستند.