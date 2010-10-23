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۱ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۲۱

گردنه حیران از پرجاذبه ترین مناطق گردشگری کشور است

گردنه حیران از پرجاذبه ترین مناطق گردشگری کشور است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: گردنه حیران یکی از پرجاذبه ترین مناطق گردشگری کشور است و باید از این نعمت بکر در راستای اشتغالزایی جوانان منطقه استفاده کرد.

فرهاد دلقپوش در گفتگو با خبرنگار مهر، ساخت تله کابین حیران را گام مهمی در راستای توسعه گردشگری گیلان دانست و افزود: تمام شاخصه ها و ویژگیهای طرح تله کابین حیران منحصربه فرد است.

وی اظهارداشت: این تله کابین در نقطه ای از گردنه حیران قرار گرفته که از طرف شرق به دریای خزر و شهر آستارا و چشم اندازهای زیبای گردنه حیران و از طرف غرب و جنوب به جنگلهای زیبای فندقلو و از شمال نیز به شهرهای مرزی جمهوری آذربایجان مشرف است.

نماینده آستارا در ادامه مجموع هزینه ساخت این تله کابین را 120 میلیارد ریال عنوان کرد و یادآورشد: تله کابین حیران دارای 30 کابین شش نفره معمولی و سه کابین ویژه بوده و ایستگاههای این تله کابین از استاندارد ترین ایستگاههای موجود در تله کابینهای کشور است.

کد مطلب 1176629

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