گردنه حیران از پرجاذبه ترین مناطق گردشگری کشور است

فرهاد دلقپوش در گفتگو با خبرنگار مهر، ساخت تله کابین حیران را گام مهمی در راستای توسعه گردشگری گیلان دانست و افزود: تمام شاخصه ها و ویژگیهای طرح تله کابین حیران منحصربه فرد است.

وی اظهارداشت: این تله کابین در نقطه ای از گردنه حیران قرار گرفته که از طرف شرق به دریای خزر و شهر آستارا و چشم اندازهای زیبای گردنه حیران و از طرف غرب و جنوب به جنگلهای زیبای فندقلو و از شمال نیز به شهرهای مرزی جمهوری آذربایجان مشرف است.

نماینده آستارا در ادامه مجموع هزینه ساخت این تله کابین را 120 میلیارد ریال عنوان کرد و یادآورشد: تله کابین حیران دارای 30 کابین شش نفره معمولی و سه کابین ویژه بوده و ایستگاههای این تله کابین از استاندارد ترین ایستگاههای موجود در تله کابینهای کشور است.