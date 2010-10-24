مصوبات ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی/ مسجد و قرآن محور محرم امسال

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبات دومین جلسه ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی گفت: این جلسه با حضور حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه از ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی، برنامه های ماه محرم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مقرر شد برنامه ای در این ماه با محوریت قرآن و مسجد برگزار شد.
سی و دومین جلسه این ستاد با محوریت بررسی برنامههای محرمالحرام سال 1432 هجری قمری برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان تام الاختیار دستگاههای نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها و وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند.
ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی با عنایت به دغدغه مراجع عظام تقلید به ویژه رهبر معظم انقلاب مبنی بر رفع هرگونه آسیب و انحراف از مجالس و مراسم برگزار شده در مناسبتهای مذهبی بویژه عزاداریها در سال 1386 تشکیل شد.
اعضای این ستاد بر اساس متن مصوبه سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و همچنین از میان دیگر دستگاههای دولتی و غیر دولتی وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی هستند.
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