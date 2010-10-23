40 درصد جوانان مازندران کاربر اینترنت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، یدالله طهماسبی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فناوری اطلاعات شهرداری ساری از یکپارچه سازی و اتصال تمامی دستگاه های اجرایی استان تا پایان سال جاری خبر داد.

وی با تأکید بر سوق دادن و فرهنگ سازی به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی گفت: این سازمان باید طی یک برنامه ریزی هدفمند کلیه ی خدمات شهری را به سمت الکترونیکی کردن هدایت کند.

مدیرکل فناوری استانداری مازندران با اشاره به توانمندی های این سازمان در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و کلیه ی شهرداری های استان، افزود: افزایش کیفیت و سرعت خدمات و حداقل کردن مراجعات شهروندان به شهرداری ها از جمله ثمرات الکترونیکی نمودن خدمات شهری است که از جمله اهداف تشکیل این سازمان است.

طهماسبی با بیان اینکه ضریب نفوذ اینترنت در کشور افزایش یافته، به وجود 32 میلیون کاربر اینترنتی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر طبق بررسی های به عمل آمده 40 درصد جوانان استان از اینترنت استفاده می کنند که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر است.

وی با برشمردن مزایای استفاده از خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط بانک ها و پست بانک ها، اظهار داشت: در طی سال 87، با ارائه این خدمات الکترونیکی در روستاهای استان، یک میلیون نفر از تعداد مراجعین روستایی به شهرهای استان کاسته شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری مازندران با اشاره به اینکه از 500 عدد متوسط نامه وارده به دبیرخانه استانداری در طول روز، 300 نامه به صورت الکترونیکی امضا می شود، گفت: با این اقدام حدود 70 درصد از مصرف کاغذها کاسته شد.

عضو شورای سازمان فاوای شهرداری ساری از یکپارچه سازی و اتصال 60 دستگاه اجرایی استان به شبکه دولت تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: با انجام این عمل ضمن افزایش 15 درصدی بهره وری، بین 70 تا 80 درصد در مصرف کاغذ صرفه جویی می گردد.

سید علی حجازی نیز با ابراز رضایت از عملکرد سازمان فاوای شهرداری طی شش ماهه ی نخست سال جاری، گفت: افزایش کیفیت خدمات، کاهش بروکراسی اداری، نظم بخشی و بالا بردن سرعت خدمات شهری از جمله ثمرات این سازمان بوده است.

رئیس شورای سازمان فاوا با اشاره به اقدامات این سازمان، خاطر نشان کرد: از جمله پروژه های طراحی و اجرا شده این سازمان راه اندازی سیستم اتوماسیون مالی است که بسیار راضی کننده بود.

وی از اجرای سیستم مانیتورینگ پروژه های شهری به همت این سازمان خبر داد و افزود: برخی از پروژه های مهم شهری بصورت غیرمستقیم و حضور فیزیکی مدیران شهری از طریق این سیستم کنترل و نظارت می گردد.

حجازی گفت: از این پس شهروندان محترم می توانند در پی الکترونیکی کردن خدمات شهری، کلیه ی قبوض نوسازی و خدمات شهری خود را از طریق خودپردازهای کلیه ی شعب بانک های ملی و ملت پرداخت کنند.