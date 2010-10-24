آلودگی یک ساعت مکالمه با موبایل برابر آلودگی پرواز لندن به نیویورک!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گوگل به تازگی پنج میلیارد دلار برای راه اندازی پروژه مزرعه بادی دریایی سرمایه گذاری کرده است، تلاشی که به واسطه آن بتواند میزان تولید دی اکسید کربن تولید شده توسط فعالیتهایش را بکاهد. در همین راستا دانستن اینکه هر یک از ابزارهای الکترونیکی رایج که روزانه مورد استفاده قرار می گیرند چه اندازه کربن تولید می کنند، می تواند برای کاربران عادی مفید واقع شود.

مک بوک ایر شرکت اپل که رونمایی از جدیدترین مدل آن به تازگی بسیار خبرساز شده، در حالتی که بی استفاده در حالت روشن قرار داشته باشد می تواند 9 گرم بر ساعت دی اکسید کربن تولید کند. همچنین میزان تولید دی اکسید کربن یک لامپ 60 واتی متوسط نیز در 48.4 گرم بر ساعت تخمین زده شده است.

شرکت اپل شرکتی با میزان تولید کربنی 9.6 میلیون تن متریک ادعا می کند توانسته طی چهار سال گذشته با وجود افزایش قدرت مک بوک ایر، میزان تولید دی اکسید کربن آن را تا 12 درصد کاهش دهد.

جستجو در گوگل

متناسب با مدت زمانی که صرف جستجو در گوگل می کنید و با توجه به ابزاری که برای جستجو از آن استفاده می کنید هر جستجو در موتور دوست داشتنی گوگل 0.2 تا 7 گرم دی اکسید کربن تولید می کند. نتیجه برخی از گزارشها نشان می دهند در صورتی که هر جستجوی گوگلی 7 گرم دی اکسید کربن از خود تولید کند، مقدار دی اکسید کربن تولید شده ناشی از دو جستجو در گوگل با میزان دی اکسید کربن تولید شده حین جوشیدن یک کتری آب برابر است، یعنی 15 گرم دی اکسید کربن.

با این همه بحثهای زیادی درباره این موضوع مطرح شده است که به قدرت رایانه هایی که کاربر از آن برای جستجو استفاده می کند، باز می گردد. گوگل مدعی است یک جستجوی ساده تنها 0.2 گرم دی اکسید کربن تولید می کند. بر اساس آمار سال 2009 که تعداد جستجوهای روزانه را در حدود 200 میلیون تخمین زده اند، می توان گفت جستجو در گوگل در صورتی که تعداد آمار روزانه آن از سال 2009 تا به حال ثابت مانده باشد، روزانه 40000000 میلیون گرم یا 40 هزار کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند که ضرب این عدد در 365 روز سال، نتیجه چندان امیدوار کننده ای را به دست نمی دهد.

تلویزیونهای مسطح

به گزارش مهر، میزان تولید دی اکسید کربن این تلویزیونها که به شدت محبوب شده و مصرف آنها روز به روز افزوده می شود، سالانه 251 تا 269 کیلوگرم است. یک تلویزیون پلاسمای 34 در 37 اینچی که روزانه 6.5 ساعت مورد استفاده قرار می گیرد، 264 وات انرژی مصرف کرده و بر همین اساس میزان تولید سالانه دی اکسید کربن آن به 269 کیلوگرم می رسد. یک نمایشگر LCD معمولی نیز سالانه 215 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند.

تلفنهای همراه

استفاده روزانه از تلفنهای همراه، تنها به مدت دو دقیقه، میزان تولید دی اکسید کربن سالانه آن را به 47 کیلوگرم می رساند، حال تصور کنید چند دستگاه تلفن همراه در سراسر جهان در حال استفاده هستند!

استفاده از تلفن همراه دقیقه ای 57 گرم دی اکسید کربن تولید می کند و برای افرادی روزانه یک ساعت از زمان خود را به مکالمه با تلفن همراه اختصاص می دهند، میزان تولید سالانه دی اکسید کربن به 125 میلیون تن می رسد، میزانی که با دی اکسید کربن تولید شده در یک پرواز یک طرفه از لندن به نیویورک برابری می کند و با در نظر گرفتن این میزان تولید سالانه، و آمار 2.7 میلیارد تلفن همراه در حال استفاده در سراسر جهان در سال 2009 می توان گفت تلفنهای همراه یک چهارم از تولید دی اکسید کربن جهان را در دست گرفته اند. این در حالی است که استفاده از تلفنهای ثابت برای برقراری تماسهای تلفنی انرژی یک سوم انرژی تلفنهای همراه صرف می کند.