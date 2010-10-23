تیم فوتبال بانوان ایران 4 بر 2 از چین تایپه شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بانوان چین تایپه موفق شد در نیمه نخست در دقایق 2 و 43 دو گل وارد دروازه ایران کند و در نیمه دوم نیز در دقایق 29 و 44 گل‌های سوم و چهارم را به ثمر رساند.

داور این دیدار با نشان دادن کارت قرمز "شبنم بماتی" را در دقیقه 33 نیمه نخست از بازی اخراج کرد و تیم کشورمان با 10 بازیکن بازی را ادامه داد و توانست در دقایق 27 و46 نیمه دوم توسط راضیه احمدی دو گل وارد دروازه چین تایپه کند و بازی با نتیجه 4 بر 2 به نفع چین تایپه به پایان رسید.

در این دیدار که در هوای بارانی و زمین خیس انجام شد تیم کشورمان با لباس سفید و تیم چین تایپه با لباس آبی در زمین بازی حضور پیداکردند.

دختران فوتبالیست کشورمان در یک بازی قابل قبول توانستند تشویق ایرانیان مقیم مالزی را تا انتهای بازی با خود داشته باشند .

بازی بعدی تیم ملی کشورمان روز دوشنبه بعد از ظهر در همین ورزشگاه در مقابل ویتنام انجام خواهد شد.