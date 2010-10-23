همکاری دستگاهها و رسانه ها در تبیین هدفمندی یارانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر شنبه در نشست دوره ای کمیته اطلاع رسانی هدفمند سازی یارانه ها اظهار داشت: انسجام و هماهنگی بیش از پیش رسانه ها بخصوص اطلاع رسانی در یک چارچوب مشخص و تعیین شده و به صورت ملی در موفقیت بیشتر خبر رسانی بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: بر این اساس نقش رسانه ملی بیش از پیش خود را نشان می دهد و رسانه های دیگر به عنوان رسانه های مکمل اطلاع رسانی، محسوب می شوند.

وی ضمن اشاره به اطلاع رسانی به موقع، کامل و جامع رسانه ها آن را در روند ابهام زدایی و پیشرفت طرح هدفمند سازی یارانه ها ضروری دانست.

داننده در خصوص اطلاع رسانی و آموزش کارکنان و مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در ارتباط با طرح هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: دوره آموزش ضمن خدمت برای آشنایی هرچه بیشتر کارکنان و خانواده های تحت پوشش آنان در تالار خاقانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در چندین جلسه برگزار شد.

در ادامه این نشست همچنین مدیر کل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی در خصوص بسته اطلاع رسانی و آموزشی بهترین عملکرد را در سطح کشور داشته و لوح فشرده آموزشی گسترده ای را در استان تهیه و توزیع کرده است.

رضا حسینی افزود: بسته های آموزشی طرح هدفمندسازی یارانه نسبت به فراخور موضوعات به صورت جامع و کامل تهیه و در اختیار دستگاه ها و مردم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همکاری های مناسبی در خصوص اطلاع رسانی طرح یاد شده با صدا و سیمای استان انجام گرفته است.