آمار جدید موبایل و اینترنت؛200 هزار SMS در هر ثانیه ارسال می شود!/ آمار کاربران نسل سوم و اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج بررسیهای "اتحادیه بین المللی مخابرات" (Itu) حاکی از آن است که تعداد "اس. ام. اس" های ارسال شده در دنیا در سه سال اخیر سه برابر شده و از هزار و 800 میلیارد در سال 2007 به 6 هزار و 100 میلیارد در سال 2010 رسیده است.

به این ترتیب در سال جاری در هر ثانیه 200 هزار "اس. ام. اس" توسط کاربران موبایل ارسال شده است.

محاسبات Itu که در ژنو ارائه شده نشان می دهد که هزینه هر پیام کوتاه ارسال شده از طریق تلفن همراه به طور متوسط 7 سنت دلار است. به این ترتیب ترافیک "اس. ام. اس" در دنیا در سال 2010 حدود 810 هزار دلار در دقیقه درآمد داشته است.

این آژانس بین المللی وابسته به سازمان ملل ارزیابی کرده است که شبکه موبایل در حال حاضر در اختیار حدود 90 درصد از جمعیت جهانی قرار دارد و تا پایان سال 2010 تعداد مشترکان این شبکه به 3/5 میلیارد خواهد رسید که از این میان 940 میلیون مشترک از خدمات نسل سوم موبایل بهره مند هستند.

با وجود این توسعه، رشد تلفن همراه در دنیا روندی آهسته را می گذارند. در کشورهای توسعه یافته، رشد این بازار بین سالهای 2009 و 2010 تنها 6/1 درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، این رشد در حال افزایش است. به طوریکه تا پایان سال جاری، ضریب نفوذ تلفن همراه در کشورهای در حال توسعه به 68 درصد خواهد رسید که بیشترین توسعه مربوط به مناطق آسیا و اقیانوسیه است. به طوری که هند و چین به تنها در سال 2010 بیش از 300 میلیون مشترک را به ثبت رساندند. این درحالی است که در آفریقا، ضریب نفوذ موبایل تاپایان سال جاری به 41 درصد خواهد رسید (در مقابل 76 درصد متوسط سطح جهانی).

توسعه شبکه موبایل در دنیا نشان می دهد که در کشورهای غربی 116 سیمکارت برای 100 نفر از جمعیت و در قاره آفریقا تنها 40 سیمکارت برای 100 نفر از جمعیت است.

براساس گزارش eWeek، همچنین در بخش دسترسی به اینترنت نیز آفریقا نسبت به آسیا و اقیانوسیه و کشورهای توسعه یافته عقب تر است.

در سطح جهانی، تعداد کاربران اینترنت در 5 سال اخیر دو برابر شده است و این رقم تا پایان سال جاری به دو میلیارد کاربر می رسد اما در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته 71 درصد از جمعیت از دسترسی به اینترنت برخوردارند، این رقم در کشورهای در حال توسعه 21 درصد و در آفریقا تنها 6/9 درصد است.

همچنین در کشورهای درحال توسعه از 100 کاربر 4/4 کاربر از پهنای باند برخوردارند که این رقم در کشورهای توسعه یافته برابر با 6/24 کاربر از 100 کاربر است.