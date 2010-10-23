صادرات آذربایجان غربی 47 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات محصولات تولیدی در آذربایجان غربی از رشد 122 درصدی وزنی و 47 درصدی در ارزش برخوردار بود.

وی در ادامه بیان داشت: طی این مدت آذربایجان غربی، 859 هزار و 808 تن کالا به ارزش 371 میلیون و 715 هزار و 164 دلار به سایر کشورهای جهان کالا صادر کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 80 درصد صادرات استان از طریق گمرکات استان انجام شده است، اظهار داشت: در این راستا بیش از 329 هزار 901 تن کالا به ارزش 153 میلیون و 125 هزار و 750 دلار از طریق این مبادی به خارج از کشور صادر شد.

اسکندری در خصوص صادرات از بازارجه ها نیز، خاطر نشان کرد: 40 هزار و 852 تن کالا از طریق بازارچه ها به ارزش 30 میلیون و 697 هزار و 887 دلار صادر شده که 16 درصد کل صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

صادرات محصولات آذربایجان غربی به 35 کشور جهان

این مقام مسئول با اشاره به صادرت محصولات تولیدی استان به 35 کشور جهان گفت: شمال عراق، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه و آمریکا از مهمترین کشورهای هدف بازرگانان آذربایجان غربی محسوب می شوند.

وی همچنین با اشاره به اختصاص چهار درصد صادرات استان، توسط تجارت چمدانی، گفت: امسال از محل این نوع صادرات 10 هزار و 601 تن به ارزش شش میلیون و 789 هزار و 642 دلار کالا به خارج از کشور صادر شده است.

اسکندری ارزش هر تن کالا صارداتی استان را 500 دلار عنوان کرد و افزود: به تفکیک گمرکات، بازارچه ها و تجارت چمدانی ارزش هر تن کالا به ترتیب 464 دلار، 751 دلار و 640 دلار بود.

آذربایجان غربی به دلیل همجواری با چهار کشور ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان و وجود گمرکات رسمی بین المللی و بازارچه های متعدد مرزی یکی از پایانه های اصلی صادراتی کشور و شاهراه ترانزیتی ایران به اروپا محسوب می شود.