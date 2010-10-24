سد پاوه رود 18هزار هکتار اراضی طارم را تحت پوشش قرار می دهد

جعفر فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، اظهار داشت: با احداث این سد تمام اراضی مناسب کشت شهرستان طارم تحت پوشش قرار می‌گیرند که ارزش افزوده ناشی از این طرح، 80 میلیارد تومان است و هفت هزار و 400 خانوار را تحت پوشش مستقیم قرار خواهد داد.

فهیمی خاطر نشان کرد : با احداث این سد 20 هزار شغل مستقیم و 18 هزار شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: شبکه آبیاری پاوه رود شبکه بسیار مدرنی است که تا گیلوان ادامه خواهد داشت و این آب محصول 24 هزار هکتار حوضه بوده و 36 روستای این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: پروژه پاوه رود بخشی از پروژه بزرگ سد "مشمپا" است که دریاچه این سد تنظیمی 15 میلیون متر مکعب آب دارد و کل مجموعه طرح مشمپا طبق قراردادی که با شرکت چینی منعقد شده در ظرف 60 ماه به اتمام خواهد رسید.

فهیمی در رابطه با میزان اعتبار این پروژه گفت: تامین اعتبار پروژه از طریق فاینانس بوده و میزان آن 1500 میلیارد تومان است که در عرض 24 ماه به اتمام می‌رسد.

وی یادآور شد : پروژه سد مشمپا و پاوه رود از سال 1348 تاکنون مطرح بوده است تا اینکه در سفر اول هیئت دولت به زنجان در راستای توسعه پایدار منطقه و استان در دستور کار قرار گرفت.

فهیمی ادامه داد : وزارت نیرو بر این اساس مطالعات، طرح جامع قزل اوزن را مطرح کرد و دو شرکت "مهاب قدس" و شرکت ژاپنی "جایکا" این مطالعات را آغاز کردند که در نتیجه مطالعات سد مشمپا در سفر دور دوم به اتمام رسید و این طرح کد اجرایی گرفت.

وی در خصوص میزان پیشرفت سد مشمپا گفت: حفر تونل‌های مشمپا تقریبا به اتمام رسیده و جاده دسترسی آن نیز در حال اتمام است.