کمیته پاسخگویی هدفمندی یارانه ها در گلستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر شنبه در حاشیه نشست این ستاد در گرگان، بر اطلاع رسانی شفاف دراجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه تمامی دشمنان نظام و انقلاب و نظام سلطه نقشه ها و توطئه های خود را بر مسائل داخلی و قانون هدفمند سازی یارانه ها متمرکز کرده اند، گفت: آنها تمام سعی شان بر این است تا این طرح اجرا نشود.

وی افزود: در داخل نیز یک عده به اصطلاح رقبا که بدشان نمی آید دولت زمین بخورد و موفق نشود، مشغول سنگ اندازی هستند.

قناعت کار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را کار بزرگی خواند و تصریح کرد: برای مردم ضرورت اجرای این قانون جا افتاده است.

وی با اشاره به نظرسنجی های صورت گرفته از سوی وزارتخانه های مرتبط، ادامه داد: براساس این نظرسنجی ها، استان گلستان در خصوص کارهای اجرای جزو استان های سوم و چهارم است و وضعیت استان در این بخش خوب است.