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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۲

جشنواره جهانی سنگ نوردی بیستون پایان یافت

جشنواره جهانی سنگ نوردی بیستون پایان یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی سنگ نوردی بیستون با حضور سنگ نوردان شرکت کننده و مسئولین ارگان ها و نهادهای برگزار کننده، بعداز ظهر شنبه در محل سالن اجتماعات هلال احمر کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، طی این مراسم فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی علاوه بر اعطای لوح سپاس و قدردانی از دست اندرکارن برگزاری جشنواره، به صورت ویژه و با لوح تقدیر و هدایایی از سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه، مهدی گردانی مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه و ابراهیم نوتاش از مسوولین فنی برگزاری این جشنواره  و نمایندگان سازمان کوه های بلند(GHM)  تجلیل به عمل آورد.

در پایان نیز به کوهنوردان شرکت کننده از سوی روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه بسته های تصویری این جشنواره اهدا شد.

از سوی فدراسیون کوه نوردی نیز به یکایک شرکت کنندگان در این جشنواره، گواهی شرکت بین المللی به امضای رئیس فدراسیون ایران و رئیس سازمان کوه های بلند(GHM) اعطا شد.

در این جشنواره 25 سنگ نورد از کشورهای اسلونی ، فرانسه ، ایتالیا و سویس و 70 سنگ نورد از ایران حضور داشتند.

 

کد مطلب 1176683

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