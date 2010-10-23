بیش از 9 هزار قطعه تجهیزات دریافت ماهواره در تهران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد علی افزود: در پی کسب خبری مبنی بر خرید و فروش تجهیزات ماهواره در سه راه امین حضور توسط دو نفر به نامهای ( ع – م )و (‌ح – ا) ‌بلافاصله ماموران کلانتری وارد عمل شدند.



وی ادامه داد: در بازرسی از یک دستگاه پراید پارک شده در این محل 107 دستگاه ریسیور، 9 هزار و 57 عدد ال ان بی، 108 دستگاه موتوردیش گردان، هشت عدد فانور، 59 دستگاه تقویت کننده، 396 قطعه کارت مخصوص دریافت از ماهواره و 170 عدد قیچی کشف و ضبط شد.



سرهنگ احمدی علی همچنین از دستگیری متهمان این پرونده و تحویل آنها به مراجع قضایی خبر داد و گفت: تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.



