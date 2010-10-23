  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

اجلاس ساخت و ساز "اَپک" در سنگاپور خاتمه یافت

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: اجلاس ساخت و ساز سازمان همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه "آپک" به میزبانی سنگاپور و با حضور 35 نماینده از 14 کشور بکار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های سنگاپور، این اجلاس با عنوان "مهندسی آموزش و سیستم نظارتی" نخستین بار است که توسط سازمان ساخت و ساز سنگاپور برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این اجلاس توانستند به تقویت توانایی های خود و همچنین به اشتراک گذاشتن دانش در زمینه ساخت و ساز بپردازند.

این اجلاس 5 روزه که در برگیرنده کارگاه های مختلف آموزشی بود روز گذشته بکار خود پایان داد.

در این کارگاه های آموزشی، مدیران پروژه های بزرگ ساخت و ساز سنگاپوری به شرح و تبیین نحوه مدیریت در انجام پروژه های ساختمانی و بالا بردن بهره وری پروژه ها پرداختند.

بر اساس این گزارش، نمایندگانی از بانک جهانی نیز در این اجلاس سخنرانی کردند.

کد مطلب 1176691

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها