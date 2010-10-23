اجلاس ساخت و ساز "اَپک" در سنگاپور خاتمه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های سنگاپور، این اجلاس با عنوان "مهندسی آموزش و سیستم نظارتی" نخستین بار است که توسط سازمان ساخت و ساز سنگاپور برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این اجلاس توانستند به تقویت توانایی های خود و همچنین به اشتراک گذاشتن دانش در زمینه ساخت و ساز بپردازند.

این اجلاس 5 روزه که در برگیرنده کارگاه های مختلف آموزشی بود روز گذشته بکار خود پایان داد.

در این کارگاه های آموزشی، مدیران پروژه های بزرگ ساخت و ساز سنگاپوری به شرح و تبیین نحوه مدیریت در انجام پروژه های ساختمانی و بالا بردن بهره وری پروژه ها پرداختند.

بر اساس این گزارش، نمایندگانی از بانک جهانی نیز در این اجلاس سخنرانی کردند.