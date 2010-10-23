  1. استانها
  2. گیلان
۱ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۱۶

بقایای مسجد 400 ساله در صومعه سرا کشف شد

بقایای مسجد 400 ساله در صومعه سرا کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: کاوشگران میراث فرهنگی گیلان بقایای مسجدی مربوط به دوره صفویه را در صومعه سرا از دل خاک بیرون آوردند.

سرپرست گروه کاوشگری در شهر تاریخی گسکر صومعه سرا گفت: در ساخت این مسجد که 300 مترمربع زیربنا دارد، سنگ و خشت به کار رفته است.

ولی جهانی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در ضلع جنوبی این مسجد بقایای بنایی آجری کشف شده که نشان وضوخانه این مسجد است.

وی اظهارداشت: کشف چند سکه مسی در اطراف بقایای مسجد 400 ساله شهر تاریخی گسکر صومعه سرا از رونق کسب و کار در این منطقه حکایت دارد.

شهر تاریخی گسکر 120 هکتار وسعت دارد و به عنوان بزرگترین شهر دوره اسلامی مربوط به قرن نهم هجری قمری در شمال کشور محسوب می شود.

کاوش در این منطقه تاریخی از سال 85 شروع شده است و کاوشگران در چهار سال گذشته موفق شدند بقایایی از تمدن را در این منطقه شامل حمام، پلهای خشتی، کانالهای آبرسانی، جادههای سنگفرش و انبارهای نگهداری کالا کشف کنند.

شهر تاریخی گسکر صومعه سرا در 55 کیلومتری رشت قرار دارد.

کد مطلب 1176692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها