امضاء اسناد دولتی تا پایان برنامه پنجم الکترونیکی می شود

جعفر محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون کانون سردفتران و دفتر یاران، گمرک و وزارت ارتباطات مجوز صدور گواهی امضای دیجیتالی را دریافت کرده اند اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در استان تهران 15 مرکز و در هر استان یک مرکز برای صدور امضای دیجیتالی ایجاد می شود.

مجری طرح امضای دیجیتالی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفه ثبت امضا دیجیتالی مشخص شده گفت: تعرفه ها مشخص و به هیئت دولت ارائه شده است که در صورت تصویب به مراکز صدور امضای دیجیتالی سراسر کشور ابلاغ می شود.

وی افزود: تا کنون برای فرهنگسازی در جامعه بیش از 600 هزار امضای الکترونیکی به صورت رایگان ثبت شده است که پس از ابلاغ هیئت دولت بر اساس تعرفه تعیین شده مبلغ ثبت امضای الکترونیکی از افراد حقیقی و حقوقی دریافت می شود.

محمودی اظهار داشت: افراد با خرید سخت افزار مربوطه که معمولا به شکل "کول دیسک" است می توانند امضای الکترونیکی خود را از مراکز ثبت و صدور امضاء دریافت کنند.

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی امضای الکترونیکی درسیستم معاملات و قراردادهای کشور اجباری می شود گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید تا پایان برنامه پنجم باید تمامی اسناد دولتی با امضای الکترونیکی انجام شود.