هتل بین المللی کرمانشاه در دهه فجر امسال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالمجید واحدی بعداز ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری های بعمل آمده روند اجرای هتل بین المللی کرمانشاه از وضعیت مناسبی برخوردار است و با توجه به اقدامات صورت گرفته و در حال انجام، این طرح در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: دستگاه های ذیربط به خصوص شهرداری کرمانشاه باید سریعاً نسبت به ایجاد امکانات، مجتمع های تجاری و اداری و فروشگاه های در نظر گرفته شده در مجموعه هتل اقدام نمایند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح های بنگاه های اقتصادی زود بازده در استان گفت: با توجه به تلاش های صورت گرفته برای اجرای صحیح طرح های بنگاه های اقتصادی، استان کرمانشاه کمترین انحراف را در پرداخت تسهیلات به خود اختصاص داده است.

سهراب براندیشه افزود: روند پرداخت تسهیلات در استان مناسب است، لذا با توجه به این اقدامات امیدواریم بسترهای مناسب برای کارآفرینی و اشتغالزایی بیش از پیش در استان فراهم شود.

وی همچنین در خصوص عملکرد استان در زمینه جذب میزان یارانه پرداختی به طرح های اشتغالزایی اظهار داشت: میزان یارانه پرداختی در شش ماهه اول سال 1389 نسبت به شش ماهه سال گذشته از نظر تعداد سه برابر و از نظر مبلغ دو برابر افزایش یافته است.

در ادامه این جلسه طرح های اشتغالزایی در استان از جمله احداث سیلوی 15هزار تنی، احداث سیلوی 10 هزار تنی ،طرح کاشی کاژه ، طرح محصولات بهداشتی ، شرکت غرب کارتن، شرکت فرآورده های دامی و لبنی، گاوداری 100 هزار راسی، توسعه مرغداری، احداث گلخانه و طرح پارک آبی کرمانشاه برای پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار گرفتند.