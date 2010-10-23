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۱ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۲۲

هتل بین المللی کرمانشاه در دهه فجر امسال افتتاح می شود

هتل بین المللی کرمانشاه در دهه فجر امسال افتتاح می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری از افتتاح هتل بین المللی کرمانشاه در دهه فجر انقلاب اسلامی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالمجید واحدی بعداز ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری های بعمل آمده روند اجرای هتل بین المللی کرمانشاه از وضعیت مناسبی برخوردار است و با توجه به اقدامات صورت گرفته و در حال انجام، این طرح در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: دستگاه های ذیربط به خصوص شهرداری کرمانشاه باید سریعاً نسبت به ایجاد امکانات، مجتمع های تجاری و اداری و فروشگاه های در نظر گرفته شده در مجموعه هتل اقدام نمایند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح های بنگاه های اقتصادی زود بازده  در استان گفت: با توجه به تلاش های صورت گرفته برای اجرای صحیح طرح های بنگاه های اقتصادی، استان کرمانشاه کمترین انحراف را در پرداخت تسهیلات به خود اختصاص داده است.

سهراب براندیشه افزود: روند پرداخت تسهیلات در استان مناسب است، لذا با توجه به این اقدامات امیدواریم بسترهای مناسب برای کارآفرینی و اشتغالزایی بیش از پیش در استان فراهم شود.

وی همچنین در خصوص عملکرد استان در زمینه جذب میزان یارانه پرداختی به طرح های اشتغالزایی اظهار داشت: میزان یارانه پرداختی در شش ماهه اول سال 1389 نسبت به شش ماهه سال گذشته از نظر تعداد سه برابر و از نظر مبلغ دو برابر افزایش یافته است.

در ادامه این جلسه طرح های اشتغالزایی در استان از جمله احداث سیلوی 15هزار تنی، احداث سیلوی 10 هزار تنی ،طرح کاشی کاژه ، طرح محصولات بهداشتی ، شرکت غرب کارتن، شرکت فرآورده های دامی و لبنی، گاوداری 100 هزار راسی، توسعه مرغداری، احداث گلخانه و طرح پارک آبی کرمانشاه برای پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار گرفتند.

کد مطلب 1176703

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