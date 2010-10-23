163 نفر از زندانهای مازندران آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی عصر شنبه در جلسه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مازندران افزود: دستگیری از نیازمندان و تهیدستان یکی از وظایف مهم افراد جامعه اسلامی است و هر کس می تواند به اندازه امکانات و توانمندی خود خلاء های موجود در زندگانی افراد را جبران کند.

وی خاطرنشان کرد: کمک به افراد نیازمند اگر همراه با خلوص نیت و به خاطر رضای پروردگار باشد دارای تاثیرات بی شمار است.

رئیس ستاد دیه مازندران فعالیت در راستای فراهم کردن زمینه آزادی زندانیانی که به واسطه عجز از پرداخت بدهیهای مالی در زندان به سر می برند را امری خداپسندانه و دارای اجر و پاداش فراوان نزد خداوند دانست.

وی اظهار داشت: ‌با تلاشهای صورت گرفته در شش ماه نخست امسال تعداد 163 نفر از زندانیان در سطح استان با پرداخت مبلغ 14 میلیارد و 743 میلیون ریال آزاد شدند.

طالبی خاطرنشان کرد: با برگزاری جشن گلریزان توسط این ستاد و جشن حمایت توسط انجمن حمایت از زندانیان در پنج شهرستان توسط خیرین و نیکوکاران، سه میلیارد و 252 میلیون ریال جمع آوری شده است.

وی افزود: از مبلغ مذکور بالغ بر یک میلیارد و 752 میلیون ریال توسط مردم شهرهای بهشهر، بابل، آمل، نوشهر، تنکابن و مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال توسط ستاد دیه استان و 800 میلیون ریال از عنایت رهبر معظم انقلاب بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: زمینه آزادسازی این افراد از طرق مختلف از جمله معرفی به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات، پرداخت دیه توسط انجمن حمایت از زندانیان معرفی به کمیته امداد امام خمینی(ره)، کمکهای سفر مقام معظم رهبری و پرداخت بلاعوض از سوی ستاد دیه کشور فراهم شد.