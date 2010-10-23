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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

در جشنواره "رشد"/

بهترین کتابهای آموزشی برای دانش‌آموزان معرفی می‌شود

بهترین کتابهای آموزشی برای دانش‌آموزان معرفی می‌شود

بهترین کتابهای آموزشی برای گروه سنی پیش‌دبستانی و مقطع تحصیلی ابتدایی در هشتمین جشنواره کتاب‌های آموزشی "رشد" معرفی و به مولفان این کتابها جوایزی اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای آموزش پیش‌دبستان شامل قصه، شعر، نمایش خلاق، فعالیتهای هنری (نقاشی، کاردستی)، فعالیتهای علمی، آموزش قرآن و غیره است.

هدف از اجرای این جشنواره تبیین و انتقال سیاستها، هدفها و برنامه‌های آموزش و پرورش در حوزه‌ انتشار کتابهای آموزشی اعلام شده است.

در مقطع سنی ابتدایی کتابهای آموزشی و کمک آموزشی در حوزه‌هایی چون آموزش قرآن، مطالعات اجتماعی (تاریخ، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی)، تعلیم و تربیت دینی، آموزش ریاضی، آموزش علوم تجربی، زبان‌آموزی، آموزش هنر، تربیت‌بدنی و آداب و مهارتهای زندگی مورد بررسی داوران قرار می‌گیرد.

انتخاب نویسندگان و ناشران برتر در حوزه تالیف و نشر کتاب‌های آموزشی، فراهم آوردن امکان تبادل‌نظر میان پدیدآورندگان کتابهای آموزشی و  شناخت مشکلات و تبیین راهبردهای مناسب برای انتشار کتابهای آموزشی‌ از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره به شمار می‌رود.

هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی "رشد" ویژه بررسی کتابهای آموزشی دوره‌های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی آذرماه برپا می‌شود.
 

کد مطلب 1176707

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