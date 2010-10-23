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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

1100 زائر سیستان و بلوچستانی به سرزمین وحی مشرف می شوند

1100 زائر سیستان و بلوچستانی به سرزمین وحی مشرف می شوند

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون سازمان حج و زیارت سیستان و بلوچستان گفت: هزار و 100 زائر در ایام حج تمتع از سیستان و بلوچستان به مکه مکرمه مشرف می شوند.

رضا کیخا در گفتگو به خبرنگار مهر در زاهدان اظهارداشت: در سال جاری هزار و 111 زائر از استان سیستان و بلوچستان به سرزمین وحی مشرف می شوند.

وی تصریح کرد: این زائران در قالب شش کاروان 17 و 18 آبان به وسیله شش پرواز از فرودگاه زاهدان به جده منتقل می شوند.
 

کیخا گفت: امسال همچنین سه هزار و 442 زائر از سیستان و بلوچستان توفیق تشرف به حج عمره مفرده را به دست آوردند.

این مسئول افزود: در این مدت شش هزار و 743 نفر نیز از سیستان و بلوچستان موفق به زیارت عتبات عالیات  سوریه و عراق شدند.

جانشین مدیر حج و زیارت سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: زائران حج تمتع امسال استان در منطقه عزیزیه و مرکزی مکه مکرمه و مدینه منوره اسکان داده خواهند شد.

کد مطلب 1176710

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