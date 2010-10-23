درخواست احداث کتابخانه مرکزی قم به محضر رهبر انقلاب ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی فریدونی عصر شنبه در حاشیه نمایشگاه جلوههای همت و تلاش در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای سفر اول رهبر انقلاب به قم تصریح کرد: مقام مظعم رهبری در سفر سال 74 به قم دستور ساخت 13کتابخانه عمومی در بخشهای مختلف شهر قم را صادر کردند که تمامی این تعداد کتابخانه احداث شد.
وی با بیان این که در سفر اخیر رهبر انقلاب به قم درخواست احداث کتابخانه مرکزی را دادهایم، ابراز داشت: درخواست احداث کتابخانه مرکزی را به مقام معظم رهبری دادهایم، کتابخانه مرکزی کتابخانهای است که تمام نیازهای خدمات کتابخانهای از قبیل مشاوره، قرائتخانه و... را دارا باشد که بیش از 5 هزار متر زیربنا نیاز است.
مدیرکل امور کتابخانههای استان قم تأکید کرد: استاندار قم معتقدند که در سفر جدید رهبر انقلاب به قم باید کار جدید انجام شود.
فریدونی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد کتابخانههای عمومی تحت پوشش اداره کل امور کتابخانههای استان قم خاطر نشان کرد: تعداد 48 کتابخانه تحت پوشش اداره کل است، این در حالی است که سال گذشته 38 کتابخانه در قم فعال بود.
تعداد خانمها از آقایان در کتابخانههای قم بیشتر است
مدیرکل امور کتابخانههای استان قم ادامه داد: سال گذشته 25 هزار نفر از خدمات کتابخانههای عمومی بهرهمند میشدند که این آمار امسال به 35 هزار عضو رسیده است.
وی افزود: 400 هزار جلد کتاب در کتابخانههای تحت پوشش ما موجود است.وی از فعالیت سه کتابخانه ویژه بانوان در قم خبر داد و ابراز داشت: سه کتابخانه ویژه بانوان در قم فعال هستند اما بقیه کتابخانهها به صورت مشترک به ارائه خدمات میپردازد ضمن این که هر کتابخانه سالن مجزا برای بانوان و آقایان دارد.
فریدونی تأکید کرد: به صورت نسبی استقبال و حضور و تعداد خانمها از آقایان در کتابخانهها بیشتر است.
وی از اجرای طرح نیازسنجی در قم خبر داد و اظهار داشت: از سال گذشته نیازسنجی صورت گرفته که استان قم به چه تعداد کتابخانه استاندارد نیاز دارد که طبق این نیازسنجی قم نیازمند17کتابخانه مدرن است که بتواند جمیع خدمات را به 25 هزار نفر انجام دهد.
مدیرکل امور کتابخانههای استان قم ادامه داد: یک کتابخانه استاندارد در شهرک فاطمیه کلنگزنی شده و در حال ساخت است، برای دور سوم سفر ریاست جمهوری، این نیازسنجی انجام شد و برای سفر مقام معظم رهبری نیز ارائه شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور کتابخانههای استان قم از ارائه درخواست احداث کتابخانه مرکزی در قم به محضر رهبر انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی فریدونی عصر شنبه در حاشیه نمایشگاه جلوههای همت و تلاش در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای سفر اول رهبر انقلاب به قم تصریح کرد: مقام مظعم رهبری در سفر سال 74 به قم دستور ساخت 13کتابخانه عمومی در بخشهای مختلف شهر قم را صادر کردند که تمامی این تعداد کتابخانه احداث شد.
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