سومین جشنواره قرآنی ناجا در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اردبیل شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه این همایش طی سخنانی حفظ ارزشهای دینی در جامعه را از وظایف اصلی نیروی انتظامی عنوان کرد.

حجت الاسلام علی موحدیان اظهار داشت: کم رنگ شدن ارزشهای دینی بویژه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه موجب افزایش ناهنجاریها و معضلات اجتماعی خواهد شد.

وی مقابله با جنگ نرم، ترویج امور قرآنی و توسعه کارهای فرهنگی را از اولویتهای پلیس استان اردبیل برشمرد و افزود: دشمن امروز در جنگ نرم پایه های اعتقادی ما را هدف قرار داده است.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس استان با بیان اینکه خانواده ها در برابر این هجوم دشمن باید هوشیاری کامل داشته باشند، اضافه کرد: در حال حاضر هراس دشمن از هویت دینی و الهی که در فضای کشور جاری است ما را در مقابل خطرات بیمه کرده است.

وی با اشاره به رقابت بیش از 500 نفر از کارکنان ناجا در رشته های قرائت، حفظ و درک مفاهیم در این جشنواره خاطر نشان کرد: در پایان نیز از 170 نفر از برگزیدگان همایش و فعالان عرصه های قرآنی ناجا تجلیل می شود.