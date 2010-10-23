به گزارش خبرنگار مهر درقم، درمتن این طومار که به امضای روسا و نایب رئیسان هیئت های ورزشی استان قم رسیده، آمده است: احتراما ضمن تشکر از بذل عنایت معظم له به امورجوانان و نوجوانان و به ویژه امور ورزش که همواره از دغدغه های اصلی حضرتعالی بوده است و در فرمایشات و ملاقات های مختلف بر این امر تاکید فراوانی داشته و ورزش را جزو مطالبات جوانان و مردم شریف ایران اسلامی قرار داده اید، بر خود لازم می دانیم مشکلات به وجود آمده در خصوص مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم، دفاتر هیئت های ورزشی و ساختمان اداره کل تربیت بدنی استان قم را به محضر مبارکتان برسانیم.



در ادامه طومار آمده است: بزرگترین مجموعه ورزشی استان قم شامل استادیوم فوتبال، ساختمان اداره کل، دفاتر هیئت های ورزشی، خوابگاه، استخر، هفت باب سالن ورزشی که از محل منابع سازمان تربیت بدنی طی بیش از 45 سال از سوی تربیت بدنی استان قم احداث گردیده و به عنوان مرکز ورزشی شهر مقدس قم به مردم شریف و جوانان ورزشکار قم خدمات رسانی می نماید، با حکم تخلیه از سوی آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) بدلیل بدهی اجور معوقه بیش از یک سال است که تعطیل و از ید اداره کل تربیت بدنی استان قم و هیئت های ورزشی این استان خارج و این مسئله منجر به تعطیلی بسیاری از فعالیت های ورزشی و بلاتکلیفی ورزشکاران و هیئت های ورزشی و برجای گذاشتن تاثیرات منفی بر ذهن مردم قم، ورزشکاران و ورزش دوستان شده است.



درقسمت دیگری از طومار بیان شده است: لذا با عنایت به دیدگاه‌های مثبت و ارزشمند جنابعالی و نظر به محدودیت های موجود درفضاهای ورزشی و تفریحی درشهر مقدس قم وعام المنفعه بودن خدمات وبرنامه های ورزشی که عموم مردم به ویژه جوانان ونوجوانان را تحت پوشش دارد،ازمحضرمبارک حضرتعالی استدعا داریم درجهت رفع مشکلات یاد شده و بازگرداندن مجموعه ورزشی شهید حیدریان به متولیان ورزش و صاحبان اصلی آن یعنی اداره کل تربیت بدنی استان قم و هیئت های ورزشی این استان دستور مساعد صادر فرمایید.



از خداوند متعال آرزوی صحت و سلامتی و طول عمر با عزت را برای جنابعالی مسئلت می نماییم.



خاطرنشان می شود: این نامه به امضای تمام روسا و نایب رئیسان هیئت‌های ورزشی استان قم رسیده است.