فابرگاس خواهان شکست بارسلونا در ومبلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل نقل و انتقالات تابستانی شایعه پیوستن فابرگاس به بارسا، باشگاه دوران کودکی این بازیکن در حال قوت گرفتن بود اما راه به جایی نبرد.

فابرگاس اخیرا در گفتگو با "دیلی میل" از تعهدش به آرسنال سخن گفته و اینکه دوست دارد با این تیم به افتخارات بسیاری دست پیدا کند.

فابرگاس ابراز امیدواری کرد با آرسنال در دیدار نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا که در ماه مه سال 2011 برگزار می شود، مقابل کاتالان‌ها به برتری برسد.

وی گفت: من همیشه بهترین عملکرد را برای آرسنال خواهم داشت چرا که آنها بخش ویژه‌ای از زندگی من هستند و می خواهم با این تیم موفق باشم. من همیشه ممنون آرسنال خواهم بود.

فابرگاس با بیان اینکه دوست دارد فینال سال 2006 بین تیم‌های آرسنال و بارسلونا تکرار شود، گفت: دوست دارم این بار آنها را شکست دهیم.