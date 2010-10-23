  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۴

فابرگاس خواهان شکست بارسلونا در ومبلی است

فابرگاس خواهان شکست بارسلونا در ومبلی است

سسک فابرگاس، کاپیتان اسپانیایی تیم فوتبال آرسنال ابراز امیدواری کرد با این تیم در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل بارسلونا به برتری برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل نقل و انتقالات تابستانی شایعه پیوستن فابرگاس به بارسا، باشگاه دوران کودکی این بازیکن در حال قوت گرفتن بود اما راه به جایی نبرد.

فابرگاس اخیرا در گفتگو با "دیلی میل" از تعهدش به آرسنال سخن گفته و اینکه دوست دارد با این تیم به افتخارات بسیاری دست پیدا کند.

فابرگاس ابراز امیدواری کرد با آرسنال در دیدار نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا که در ماه مه سال 2011 برگزار می شود، مقابل کاتالان‌ها به برتری برسد.

وی گفت: من همیشه بهترین عملکرد را برای آرسنال خواهم داشت چرا که آنها بخش ویژه‌ای از زندگی من هستند و می خواهم با این تیم موفق باشم. من همیشه ممنون آرسنال خواهم بود.

فابرگاس با بیان اینکه دوست دارد فینال سال 2006 بین تیم‌های آرسنال و بارسلونا تکرار شود، گفت: دوست دارم این بار آنها را شکست دهیم.

کد مطلب 1176741

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها