رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه جامعه مدرسین تاکیدات فراوانی داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله سید محمد غروی با اشاره به دیدار روز شنبه اعضای جامعه مدرسین با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: دراین دیدار تقریبا اکثر اعضای جامعه مدرسین حضور داشتند،حتی امثال حضرات آیات خزعلی، لاریجانی، جنتی و... که در تهران و یا شهرستان‌ها هستند، حضور داشتند.



وی با اشاره به بیانات رهبری درجمع اعضای جامعه مدرسین حوزه اظهارداشت: معظم‌له مطالب بسیارخوبی داشتند ودر رابطه با وظایف حوزه و جایگاه جامعه مدرسین بیانات ارزشمندی را مطرح کردند.



عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: رهبری درباره جایگاه جامعه مدرسین و نقش آن تاکیدات فراوانی داشتند و بر حفظ این جایگاه تصریح کردند، حتی فرمودند: "جامعیت جامعه مدرسین باید بیشتر شود تا بهتر به نقش خود عمل کند".



جایگاه ریشه‌دار جامعه مدرسین حوزه



وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، جایگاه جامعه مدرسین را جایگاه ریشه داری معرفی کرد و افزود: این نهاد حوزوی با سابقه 45 ساله درکورانهایی که مربوط به قبل و بعد ازانقلاب بوده، جایگاهی را بدست آورده که امروز مانند درخت کهنسالی است و جایگزینی ندارد.



غروی ادامه داد: رهبری تاکید کردند گرچه تعدادی ممکن است کمیت لازم را داشته باشند، ولی هرگز تجربیات و ریشه داری جامعه مدرسین را در حوادث مختلف ندارند.



وی افزود: رهبر معظم انقلاب به برخی مشکلات حوزه اشاره کردند و وظیفه حوزه در رفع آنها را سنگین دانستند،همچنین تاکید کردند برای حل مشکلات باید ازدرون حوزه به تربیت نیروهایی اقدام کرد که بتوانند نقش خود را در مسئولیت‌های سنگین حوزه انجام دهند.



گزارش آیت‌الله یزدی



وی با ارائه گزارشی از این دیدار و دستاوردهای آن، افزود: درابتدای این دیدار آیت الله یزدی گزارشی از ساختار و فعالیت‌های جامعه مدرسین ارائه کردند و نحوه ارتباط این نهاد حوزوی با مراجع، روحانیون و سایر اقشار را طرح و تبیین کردند.



عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: رئیس جامعه مدرسین حوزه به عملی شدن رهنمودهای رهبری در روند فعالیت‌ها اشاره کردند و از دعوت مسئولان برای ارائه گزارش در مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی و پاسخ گویی به سوالات اعضا در جامعه خبردادند.



وی افزود: بعد از گزارش کوتاه آیت الله یزدی، مقام معظم رهبری عملا راه را برای بیان نقطه نظرات اعضای جامعه گشودند و تعدادی از اعضاء نظرات خود را درباره مسائل حوزه، نظام و مباحث فرهنگی در کشور طرح کردند، همچنین تعدادی نیز که عملاً وقتشان کم بود، نتوانستند صحبت کنند، بیان نقطه نظراتشان به جلسه دیگری موکول شد.