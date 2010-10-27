جزئیات آخرین وضعیت بیکاری42 کشور/ اختلاف نرخ بیکاری در مرز24درصد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت نرخ بیکاری کشورهای مختلف در قاره ها نشان دهنده نوسانات نرخ بیکاری است به نحوی که تاثیر وضعیت تولید، رونق کسب و کار و نتیجه سیاستهای دولتها در اشتغالزایی به روشنی در قالب آمار و ارقام مشخص شده است.

آفریقای جنوبی رکورددار بیکاری

بر اساس این گزارش، در حالی که کشور آفریقای جنوبی طبق آخرین برآورد نرخ بیکاری 25.3 درصدی را تجربه می کنند برخی کشورهای آسیایی مانند تایلند در شرایط خوبی به سر می برند و نرخ بیکاری در آن معادل 1.5درصد است.

بیکاری در آمریکا

هم اکنون نرخ بیکاری در ایالات متحده 9.6 درصد است و آرژانتین در قاره آمریکا نرخ بیکاری 7.9 درصد را تجربه می کند. این وضعیت در برزیل نشان دهنده 6.9 درصد بیکاری، شیلی 8.3 درصد، کلمبیا 12.7درصد، مکزیک 5.7 و ونزوئلا نیز 8.2 درصد است.

آسیا

وضعیت نرخ بیکاری در کشورهای منطقه آسیا نیز وضعیت متناقضی دارد به نحوی که هم اکنون در حالی ژاپن نرخ بیکاری 5.2 درصدی را تجربه می کند که این نرخ در کشور کره جنوبی معادل 3.4 درصد برآورد شده است.

نرخ بیکاری چین نیز با جمعیت بیش از 1.2میلیارد نفری 9.6 درصد و این نرخ در هنگ کنگ برابر با 4.3 درصد است. هندوستان به عنوان یک کشور آسیایی در حال رشد دارای نرخ بیکاری 10.7درصدی بوده که این نرخ در اندونزی 7.4 درصد برآورد شده است.

بررسی های آماری نشان می دهد، تایوان دیگر کشور آسیای جنوب شرقی 5.2 درصد نرخ بیکاری دارد و تایلند نیزتنها دارای نرخ بیکاری 1.5درصد است.

پاکستان به عنوان یکی از همسایگان ایران در منطقه آسیا هم اکنون از نظر بیکاری وضعیت قابل قبولی دارد و نرخ بیکاری آن معادل 5.5 درصد است. البته این نرخ در سنگاپور وضعیت مناسب تری را تجربه می کند و برابر با 2.2 درصد برآورد شد.

نرخ بیکاری مالزی دیگر کشور آسیایی 3.7 درصد گزارش شده و در استرالیا نیز برابر با 5.1 درصد است. ترکیه که یک کشور آسیایی - اروپایی و در همسایگی شمال غربی ایران است از 10.5درصد نرخ بیکاری برخوردار است.

اروپا

اروپا نیز روزگار خوبی را در بیکاری و کاهش تعداد کارجویان سپری نمی کند به نحوی که این نرخ در برخی از کشورهای این قاره کمتر از 4 درصد و دربرخی دیگر بالای 20 درصد است.

کشورهایی چون سوئیس با نرخ بیکاری 3.8 درصد، سوئد 7.4 درصد، روسیه 5.8درصد ، نروژ 3.5 درصد، دانمارک 4.1 درصد ، جمهوری چک 8.6 درصد، هلند 5.3 درصد ، ایتالیا 8.4 درصد، آلمان 7.6 درصد، اتریش 3.8 و بریتانیا نیز 7.8 درصدی در در رده کشورهای با نرخ بیکاری تک رقمی اروپا هستند.

از طرفی منطقه یورو با نرخ بیکاری 10درصدی مواجه است که بلژیک با 11.3درصد نرخ بیکاری ، فرانسه با 10درصد، یونان با 11.6درصد و اسپانیا نیز با 20.3 درصد در گروه کشورهای اروپایی با نرخ بیکاری دورقمی و بالای 10درصد قرار دارند که بررسی این وضعیت نشان دهنده ضعیف بودن سیاستهای اشتغالزایی در این کشورها در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی است که نرخ بیکاری تک رقمی را برای خود رقم زده اند.

مجارستان با نرخ بیکاری دورقمی 11 درصدی در کنار لهستان 11.4درصدی نیز جزو کشورهای با نرخ بیکاری بالای اروپا محسوب می شوند.

البته کانادا در آمریکای شمالی دارای 8.1 درصد بیکاری است و در نقطه مقابل نیز مصر به عنوان یک کشور آفریقایی نرخ بیکاری معادل 9 درصد را تجربه می کند.

ایران

ایران نیز به عنوان یکی از مهمترین کشورهای واقع در قاره آسیا در فصل بهار سال‌جاری نرخ بیکاری 14.6درصدی را تجربه کرد، هرچند این نرخ در مقایسه با چندسال اخیر یک رکورد در بیکاری محسوب می شود ولی مسئولان امیدوارند با سیاستهایی که دولت در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی اعمال کرده است، این نرخ در فصل تابستان کاهش یابد.

هرچند نرخ های بیکاری در کشور همیشه با حرف و حدیث های فراوانی همراه است ولی برخی برآوردها نیز نرخ بیکاری فعلی کشور را 15.3درصد نشان می دهد که این مسئله نشان دهنده افزایش دوباره نرخ بیکاری است. البته اظهار نظرهای غیررسمی برخی فعالان بازار کار نیز نرخ بیکاری را بیش از 18درصد نشان می دهد.