پرداخت اعتبارات ویژه به پروژه های تأخیری و آغاز نشده استان تهران

محمدرضا محمودی در حاشیه بازدید هشت ساعته از پروژه های عمرانی شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: دلایل متفاوتی می تواند مانع شروع پروژه ها یا تأخیر در بهره برداری از آنها به دلیل عدم اتمام پروژه ها باشد.

این مسئول افزود: احتمال دارد تعدادی از پروژه ها دچار مشکل تهیه زمین باشند که شامل زمینهای وقفی یا دارای معارض می شود.

وی دلیل دیگر این تأخیرها یا عدم شروع پروژه ها را چنین عنوان کرد: ممکن است برای پروژه ای اعتباری تعریف شود و حتی پرداخت نیز بشود ولی دستگاه مجری پروژه، محل اعتبار را جابجا کند.

محمودی در توضیح چنین وضعیتی افزود: فرض کنید تربیت بدنی قصد دارد سوله ورزشی احداث کند و اعتبار را به این اداره داده اند ولی تربیت بدنی تشخیص می دهد که ابتدا سوله نیمه کاره قبلی را به اتمام برساند و به همین دلیل، پروژه جدید شروع نمی شود.

وی تأکید کرد: این موارد که ذکر شد از مشکلات پیش رو در امر آغاز یا تکمیل برخی پروژه هاست که به علت زمان زیادی که در همین راستا از دست می رود، روند پیشرفت پروژه ها را کند می کند.

اعتبارات خاص پرداخت می شود

معاون امور عمرانی استانداری تهران ادامه داد: در سفرهای هفتگی به شهرستانهای استان تهران چنین مواردی رصد می شود و به این گونه پروژه ها اعتبارات خاصی تعلق می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در سفرهای هفتگی به شهرستانها سعی می شود به چنین مشکلاتی رسیدگی شده و راهکارهای برون رفت از این مشکلات بررسی شود.

محمودی تمام تلاش حوزه معاونت امور عمرانی استانداری را در راستای بهره برداری سریع و اصولی از پروژه ها دانست و افزود: تمام شدن هرچه زودتر پروژه ها می تواند به عمران و آبادانی استان تهران کمک شایان توجهی کند.

سه پروژه بزرگ و مهم استان تهران

این مسئول امور عمرانی استان تهران در خصوص مهمترین و بزرگترین پروژه های این استان گفت: یکی از پروژه های تأثیرگذار در ترافیک تهران بزرگ و روند سریع دسترسی مردم به راههای مطلوب، آزادراه همت به کرج است که به سرعت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: بزرگراه پردیس نیز که تهران بزرگ را به پردیس متصل می کند، از دیگر پروژه های مهم و حیاتی استان تهران است.

معاون امور عمرانی استانداری تهران بزرگترین پروژه در دست اقدام این استان را پروژه های مسکن مهر عنوان کرد و افزود: مسکن مهر استان تهران در تمام شهرستانهای استان در حال پیگیری است و مجموعه این پروژه ها، آمار بالایی از پروژه های عمرانی محسوب می شود.

وی یادآور شد: تأکید استانداری تهران بر پیگیری روند مطلوب احداث ساختمانهای مسکن مهر است که می تواند انقلاب بزرگی در این استان ایجاد کرده و مردم را به راحتی خانه دار کند.