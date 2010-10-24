موقعیت جغرافیایی زنجان برای انتقال وزارتخانه ها مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه شنبه در جلسه نقل و انتقال وزارتخانه ها و نیروی انسانی اظهار داشت: استان زنجان با هفت استان کشور همسایه بوده و حداکثر فاصله آن با هشت استان دیگر 400 کیلومتر است و محور و مرکز ثقل 15 استان کشور است.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: زنجان تنها استانی است که سه هزار هکتار زمین در بهترین موقعیت را برای انتقال وزارتخانه ها در نظر گرفته و اعلام آمادگی کرده است.

وی تصویب ایجاد شهر نمونه الکترونیکی اسلامی در استان زنجان را نشان از ظرفیت بلای استان دانست و افزود: تصویب این امر به دلیل پیگیری و گفته شدن فرصت ها و ظرفیت های استان بوده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه امکان انتقال وزارتخانه یا بخشی از وزارتخانه که تناسب بیشتری با ویژگی های خاص استان دارد بیشتر است افزود: لیست 400 زیر مجموعه وزارت خانه به استان ها داده شده است تا پیشنهادات خود را اعلام کنند و زنجان نیز پیشنهاد خود را برای 35 زیر مجموعه ارائه داده است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه ایجاد ظرفیت های جدید در کنار ظرفیت های موجود و سپس پیگیری و تبلیغ لازمه انتقال زیر مجموعه وزارتخانه ها است، گفت: قطعا ً انجام این کار نتیجه بخش بوده و سبب تغییر و تحولات چشمگیری در استان می شود.

وی نقل و انتقال وزارتخانه ها و نیروی انسانی را در راستای عدالت محوری دولت نهم و دهم عنوان کرد و اظهار داشت : برخی استان ها به عادت سال های گذشته با نفوذ و ارتباط استفاده بیشتری از این فرصت ها می کردند اما استفاده از این فرصت ها در دوره کنونی بسیار متفاوت از گذشته است.

رئوفی نژاد تصریح کرد: این فرصت ها مثل حقوق شهروندی نیست که حتی پس از گذشت زمانی نیز در اختیار شخص قرار بگیرد بلکه نیازمند تلاش، همت و پیگیری با ایجاد باور در مسئولان است و هر چه مسئول تصمیم گیرنده در استان تلاش بیشتری داشته باشد شانس آن استان بیشتر خواهد بود.