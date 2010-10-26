فرهنگسازی بهترین راه مبارزه با مواد مخدر است

سردار بهمن امیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداریها با همکاری دیگر سازمانهای ذیربط باید تمامی اماکن مخروبه و غیرمسکونی که نیمه کاره رها شده اند را شناسایی و ساماندهی و از تجمع معتادان در اینگونه مکانها جلوگیری کنند.



وی همچنین با بیان اینکه نیروی انتظامی با جمع آوری اسناد و مدارک مهم باعث شد صدام درسازمان ملل به عنوان متجاوز جنگی شناخته شود، اظهار داشت: نیروی انتظامی درآستانه جنگ تحمیلی با اعلام درگیریهای مرزی عراق در غرب و جنوب کشور اسنادی را جمع آوری کرد که اگر دولت خائن بنی صدر به آن اسناد توجه می کرد، خسارت هشت سال جنگ برکشور تحمیل نمی شد.

فرمانده پلیس گیلان با اشاره به ثبت هزار درگیری ایران و عراق درمرزهای غرب و جنوب کشوردرآستانه دفاع مقدس اظهارداشت: ملت ایران٬ آرامش و امنیت خود را مدیون شهادت و ایثار نیروهای مومن و شجاع نیروی انتظامی درهشت سال جنگ تحمیلی است.

وی همچنین برلزوم ارتقاء تعامل پلیس با مردم٬ سازمانها و دستگاهها ونیز انعکاس عملکرد پلیس و جمع آوری نظرات مردم به منظور پاسخگویی به مطالبات آنان تاکید کرد.

امیری مقدم با اشاره به بیان مقام معظم رهبری مبنی براینکه نیروی انتظامی با هیچ دستگاه و سازمانی قابل قیاس نیست، یادآور شد: نیروی انتظامی با تمامی اقشار و طبقات مردم اعم از مهد کودک تا آموزش عالی و تمامی اصناف و کارمندان دولت ارتباط داشته و یک نیروی استثنایی است که درتمامی ماموریتها حضوردارد.