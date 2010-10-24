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۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۹

مسکو :

ناتو درباره تهدیدات علیه اروپا شفاف سازی کند

ناتو درباره تهدیدات علیه اروپا شفاف سازی کند

وزیر دفاع روسیه از ناتو خواست تا آنچه را که این پیمان نظامی از آن به عنوان "تهدیدهای واقعی" علیه اروپا نام می برد، تببین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنتونی سردیوکف" در گفتگو با هفته ‌نامه آلمانی اشپیگل در این باره گفت: مهمترین نکته برای ما این است که در وهله اول، مواردی که برای اروپا تهدید واقعی محسوب می‌شوند، به طور شفاف مشخص کنیم.

در ماه سپتامبر، "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو اعلام کرد برای دفاع از اروپا در برابر حملات احتمالی سامانه دفاع ضد موشکی به ارزش 253 میلیون دلار را در سراسر قاره سبز مستقر خواهند کرد.
 
وی همچنین مدعی شده است یکی از این تهدیدها می‌تواند برنامه اتمی ایران باشد.
 
این اظهارات در حالی است که احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه کشوری که بالقوه یکی از مکان هایی استقرار این سامانه بشمار می رود هفته گذشته تاکید کرد: به اعتقاد آنکارا هیچ یک از کشورهای همسایه تهدیدی برای ناتو محسوب نمی‌شوند.
 
یکی از مقامات ارشد ترکیه نیز دوشنبه (26 مهر) اعلام کرد، آنکارا به هیچ عنوان زیر بار این ادعا که ایران، سوریه و یا روسیه تهدیدی برای ناتو محسوب می‌شوند نخواهد رفت.
کد مطلب 1176802

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