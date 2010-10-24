عاملان اشغال عراق باید محاکمه شوند/ جنایات بوش کمتر از نازی ها نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروز در مقاله ای با عنوان "جنایت نازی ها در عراق" نوشت: اسناد محرمانه ای که پایگاه اینترنتی "ویکی لیکس" درباره جنگ عراق فاش کرد فاجعه هولناکی را که ملت عراق با آن مواجه هستند و به دست اشغالگران جنایتکار آمریکایی و همپیمانانشان به وقوع می پیوندد، نشان می دهد.

الجمهوریة تاکید کرد: عاملان این جنایت ها و در راس آن دولت سابق آمریکا به ریاست جرج بوش که آغازگر جنگ غیرقانونی و با توجیهاتی دروغین بود، باید محاکمه شوند.

این روزنامه عرب زبان درادامه می نویسد: هیچ چاره ای نیست به جز اینکه تحقیقات بین المللی که افشا کننده نقش عاملان جنایت حمله به عراق است باید انجام شود.

درپی تحقیقات صورت گرفته نیز باید عاملان این جنایت به دادگاه بین المللی جنایت های جنگی معرفی شوند چراکه جنایتهای صورت گرفته در عراق از جنایت هایی که نازی ها مرتکب شدند، کمتر نیست.

پایگاه اینترنتی ویکی لیکس روز جمعه در بزرگترین افشاگری نظامی در تاریخ آمریکا 400 هزار صفحه ازاسناد محرمانه درباره جنگ عراق را با وجود مخالفت آمریکا منتشر کرد. ویکی لیکس در این افشاگری خشم عراقی ها را از اقدامات وحشیانه نیروهای آمریکایی و همپیمانان این کشور به تصویر می کشد.

سایت ویکی لیکس همچنین اعلام کرد که از زمان حمله به عراق و در فاصله سال های 2003 تا اواخر 2009 میلادی 285 هزار عراقی کشته و زخمی شده اند که شمار افراد کشته شده بالغ بر 109 هزار نفر است. همچنین 63 درصد کشته ها را غیر نظامیان تشکیل می دهند.

در بخش دیگر این اسناد محرمانه آمده است: دسامبر 2006 خونین ترین ماه عراق در طول جنگ بوده است به طوری که 5 هزار و 183 نفر که 4 هزار نفر آنها غیر نظامی بوده اند کشته شده اند.

این در حالی است که ارتش آمریکا اواخر جولای 2010 اعلام کرد که در فاصله زمانی ژانویه 2004 تا آگوست 2008 که جز خونین ترین دوره جنگ عراق بوده است 63 هزار و 185 غیر نظامی و 13 هزار و 753 نظامی عراقی کشته اند.