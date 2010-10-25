توسعه صنعت دریانوردی در شکوفایی اقتصادی گیلان موثر است

حسین کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شرایط کنونی صنعت دریانوردی به دلیل فراهم کردن امکان افزایش مبالات تجاری ایجاد فرصتهای شغلی فراوان و درآمدزایی نقش مهمی در اقتصاد ملی بیشتر کشورهای دنیا دارد.

وی اظهارداشت: در ایران نیز به دلیل دسترسی به آبهای آزاد صنعت دریانوردی از رونق خوبی برخوردار است و باید با برنامه ریزی اصولی گسترش یابد.

مدیرکل اقتصادی استانداری گیلان گفت: توجه ویژه و نگاه فرا ملی و فرا منطقه ای به این صنعت باعث ایجاد رقابت فزآینده کشور و همچنین ثبت سهم بیشتر تجارت جهانی دارد.

وی یادآورشد: استان گیلان در بخش های خصوصی بنادر بسیار فعالی از جمله بنادر آستارا، چمخاله و کیاشهر را در دست ساخت دارد که با توسعه این بخش ها به ویژه توسعه بندر انزلی به عنوان بندر برتر و نمونه در حاشیه جنوبی دریایی خزر می تواند چشم انداز بسیار وسیعی برای گیلان و همچنین در راستای ایجاد اشتغال، توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و افزایش سهم اقتصاد استان در تولید ناخالص داخلی موثر باشد.