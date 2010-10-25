به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی فانتزی از نویسندگان دعوت کرده است با موضوع "برج" معروفترین داستان جی جی بالارد، داستان نوشته و در مسابقه‌ی یادبود جی. جی بالارد شرکت کنند.

داستان‌ها می‌توانند علمی‌تخیلی یا فانتزی یا وحشت یا ترکیبی از این ژانرها باشند، اما باید در ارتباط با موضوع "برج" باشند. داستان‌ها هیچ محدودیت کلمه‌ای ندارند و هر نویسنده می‌تواند حداکثر 2 داستان برای مسابقه راسال کند.



مهلت نهایی ارسال آثار 20 آبان ماه سالجاری است و داوران مسابقه از اعضای هیئت تحریریه‌ آکادمی فانتزی خواهند بود.



شرکت‌کنندگان می‌توانند داستان‌های خود را به آدرس dastan89@fantasy.ir ارسال کنند.

جیمز گراهام بالارد که 19 آوریل سال 2009 از دنیا رفت نویسنده علمی‌تخیلی‌نویس انگلیسی و یکی از مهمترین اعضای جنبش موج نو در این ژانر بود.

وجه تمایز آثار او چنان قدرتمند بود که واژه "بالاردین" را به دایره‌المعارف اضافه کرد و بنا بر دیکشنری کالینز، بالاردین یعنی "مشابه و یادآور شرایط ذکر شده در یکی از رمان‌ها و داستان‌های جی. جی بالارد؛ مانند مدرنیسم دیستوپیایی، مناظر دلگیر مصنوعی و اثرات روانی پیشرفت‌های تکنولوژیک، اجتماعی و محیطی."

مجله تایمز در سال 2008 او را در لیست "50 نویسنده‌ برتر انگلیسی از سال 1945 به بعد" قرار داد.

یکی از مهمترین آثار این نویسنده، رمان "برج" (High Rise) است که برای اولین بار در سال 1975 منتشر شد. "برج" داستان مجتمع مسکونی عظیم و مدرنی است که کاملاً مستقل بوده و نیازی به جهان خارج ندارد. به دلیل اتفاقاتی، برخی از امکانات برج از کار می‌افتد و باعث خصومت بین اهالی طبقات مختلف می‌شود. کم‌کم دشمنی بالا گرفته و با تقسیم ساکنین به سه گروه طبقات بالایی، طبقات میانی و طبقات پایینی، جنگی واقعی به راه می‌افتد که در آن از خونریزی و قتل هم ابایی نیست.