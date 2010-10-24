آمریکا در ممانعت از وحشیگری اسرائیل شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، ترکی فیصل گفت: واشنگتن نتوانسته است سیاست های وحشیانه و خشن اسرائیل و تنبیه جمعی فلسطینیان، بازداشت های خودسرانه و کشتارها را مانع شود.

سفیر سابق عربستان در آمریکا همچنین گفت: مقام های ایالات متحده در حالی که بر فلسطینیان برای واگذاری امتیازات حتی بیشتر فشار وارد می کنند در همان حین سیاست های ناسازگارانه اسرائیل را تکریم کرده و از آن چشم پوشی می کنند.

رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان که در شورای ملی روابط اعراب- آمریکا سخنرانی می کرد خواستار اعطای جایزه به جای تنبیه به مقام هایی شد که به نوعی مخالفت خود را با سیاست های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام می کنند.

ترکی فیصل در عین حال خواستار فشار آمریکا بر رژیم اسرائیل برای توقف شهرک سازی در کرانه باختری شد و روزنامه نگاران آمریکایی را هم متهم به تحریم گزارش های رسانه ای کرد.