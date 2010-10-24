تندیس شجره طیبه در همدان آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، واقعی پرست متولد سال 1351 است و در سال های اخیر در محضر اساتید بزرگی همچون استاد صادق نوترکش و حاج علی نزاکت مآب، هنر ظریف منبت کاری را آموخته است.

این هنرمند جوان در محضر استاد برق زدگان اصول گره چینی را فراگرفته و در انجام امور هنری ظریف در حرفه منبت کاری، با همراهی بهروز دل زنده کارهای ارزشمندی را ارائه نموده است.

وی که بنا به گفته ی خودش انجام امور هنری ماندگار و قابل ارائه در موزه ها را به کارهای عادی ترجیح می دهد، صاحب اثر ماندگار درج آفرینش است.

این اثر بوته جقه ای است که در موزه آستان قدس رضوی به نمایش در آمده است و در ساخت آن با استفاده از 1001 مثلث نام امام رضا به حروف ابجد حک شده و چهار فصل سال، 365 روز سال و 76 ساعت شمسی، 24 ساعت شبانه روز و 12 ماه سال نیز با استفاده از طراحی های انجام شده در آن لحاظ شده است.

مهرجو واقعی پرست با بیان این مطالب ادامه داد: شش روز خلقت در بوته جقه تعریف شده و دو یادگار به جا مانده از پیامبر(ص)، عترت و کتاب نیز در تعریف و انجام کارهای طرح مد نظر بوده است.

وی گفت: جنس چوب استفاده شده دراین اثر از درب های کهنه ساخته شده با چوب گردو است که قدمت بالایی دارند.

مهرجو واقعی پرست با اشاره به اینکه این اثر در سال 77 به عنوان کار برگزیده سال انتخاب شد، گفت: تمامی طراحی این اثر با هنر دست انجام شد و کار تحقیقاتی آن 16 ماه و اجرای آن نیز 9 ماه طول کشید.

چهره 110 نفر از مشاهیر کشور بر عصای منبت حک شده است

عصای منبت که چهره و اسم 110 نفر از مشاهیر کشور بر روی آن مشاهده می شود، نیز دیگر اثر هنری این هنرمند جوان است که برای اجرای آن سه سال زمان صرف شده است.

در این اثر ماندگار بزرگترین تصویر 27 میلی متر و کوچکترین آن نیز 12 میلی متر فضا را اشغال کرده که در ساخت آن از چوب عناب استفاده شده و هم اکنون این اثر نیز در موزه آستان قدس در معرض نمایش قرارداده شده است.

این هنرمند منبت کار استان همدان امسال ساخت اثری را در برنامه خود داشته که در سال گذشته پیشنهاد تهیه آن توسط یکی از دست اندرکاران برگزاری کنگره سرداران شهید استان همدان ارائه شده است.

این اثر، یادمانی برای شهدای استان همدان است که برای اجرای آن 16 طرح با تعاریف خاص مدنظر قرار گرفته است.

در نمای کلی این اثر پلاکی ازیک شهید دوران دفاع مقدس است که بر پایه ای از تنه درخت قرار گرفته و به دور آرم تعریف شده برای کنگره سرداران حرکت گردشی دارد.

پایه تندیس به شکل کنگره ایرانی ساخته شده و طبق گفته مهرجو واقعی پرست طول کوتاه قسمت بالایی آن 66 سانتی متر و طول بلند قسمت بالایی اش 116 سانتی متر است که با در نظر گرفتن ارتفاع 40سانتی متری این کنگره در دو سمت و حاصل جمع این اعداد عدد ( (2×40 )+66+116 ) به حروف ابجد کلمه ایران بیان می شود.

ارتفاع پلاک در نظر گرفته شده به عنوان نماد در این اثر 144 سانتی متر است که به یاد 144 سردار شهید استان همدان، این ارتفاع را شامل می شود.

عرض پلاک مورد نظر 50 سانتی متر است و در سه قسمت ارتفاع پلاک، شمسه های حاشیه ی بالای پایه و شمسه های پایین پایه نمادهایی تعریف شده است.

در این بخش 18 شمسه هشت تایی در نظر گرفته شده که این 18 شمسه ( 8× 18) نمادی از 144 سردار شهید استان همدان است.

در بخش میانی کنگره عدد هشت هزار شهید استان همدان با طراحی یک شمسه بزرگ به عنوان عدد هشت و سه شمسه کوچک به ازای صفرهای عدد 8000 در نظر گرفته شده است و تعداد مثلث هایی که این چهار شمسه را احاطه کرده نیز به حروف ابجد بیانگر عبارت " شهدای استان همدان" است.

جنس کار از درب های کهنه و قدیمی ساخته شده از چوب گردو است و نماد پلاک به صورت معرق از چوب گلابی ساخته شده است.

شجره طیبه تصویر 28 سردار شهید همدان را نمایش می دهد

تصاویر 28 سردار شهید استان همدان در دو طرف پلاک به نیت 14 معصوم، در هر طرف 14 تصویر شهید کار شده و پلاک حول آرم کنگره حرکتی گردشی دارد.

مهرجو واقعی پرست در تکمیل توضیحات ارائه شده برای این اثر به استفاده از زهره بز بر روی چوب به کار رفته، اشاره کرد و گفت: این امر باعث دور شدن موریانه از چوب می شود.

واقعی پرست علت انتخاب نام " شجره طیبه" برای این اثر را توجه به فرموده ی امام خمینی (ره ) مبنی بر اینکه" بسیج شجره طیبه است" عنوان کرد و گفت: چوب استفاده شده در ساخت این اثر از استان کردستان تهیه شده است.

مهرجو واقعی پرست هنرمند منبت کار استان همدان علاقه زیادی به انجام کارهای انفرادی دارد و معتقد است تمرکز بر تهیه یک اثر ماندگار با استفاده از یک ذهن خلاق بهتر جواب می دهد.

وی که تندیس شجره طیبه را تحفه ای ناچیز برای شهدا و همرزمان خود می داند از سال 65 به بعد در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته و بسیاری از دوستانش در این عرصه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

این هنرمند برجسته سعی دارد با تلاش در این حرفه آثاری ماندگار و قابل ارائه موزه ها را ارزانی مردم کشور ایران اسلامی نماید.

لازم به یادآوری است پرده برداری از تندیس شجره طیبه ساخته ی دست استاد مهرجو واقعی پرست در زمان برگزاری کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان انجام می شود.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان 13 آبان ماه برگزار می شود.