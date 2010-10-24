ارتش آمریکا شکننده است/ تبعات اقتصادی حمله به ایران فاجعه بار است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویلیام آر. پولک" از اعضای دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری کندی در گفتگو با فرانسه 24 به تحلیل رویکردهای اخیر نظام سیاسی در ایالات متحده پرداخت و گفت: دولت اوباما تحت فشار شدید بخشی از جامعه آمریکاست. طیفی که دوست دارند این کشور را بمانند پس از پایان جنگ جهانی دوم در اوج قدرت ببینند.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد ایالات متحده در قبال ایران افزود: امروز آنچه که برای آمریکا و دولت این کشور یک آزمون بشمار می رود ایران است نه افغانستان. دولت آمریکا ایران را تحت فشار قرار می دهد تا آنچه را که این دولت می خواهد انجام دهد. به نظر من و تجربیات من سیاست عملی تر این است که شما خودتان را در طرف دیگر میز مذاکره قرار دهید و این پرسش را از خود بکنید که اگر من جای شما بودم چه می کردم.



پروفسور پولک در ادامه افزود: در حال حاضر ما تلاش می کنیم تا ایران را با تحریم و تهدید به حمله تحت فشار قرار دهیم زیرا که می گوییم آنها به دنبال تسلیحات هسته ای هستند و اگر من به جای آنها بودم به این تسلیحات دست می یافتم. آنچه که ما نیاز داریم این است که رغبت آنها را کمتر کنیم.



این استاد دانشگاه آمریکایی افزود: بطور قطع تهدید آنها به حمله کمکی به حل مسائل نخواهد کرد. زیرا اگر شما تهدید شوید تلاش خواهید کرد تا هر چیزی را برای دفاع از خود لازم می دانید بدست آورید.



وی درباره تاثیر جنگ عراق و افغانستان بر ایده "مداخله جویی" دولت اوباما و ایده "اقدام یکجانبه" برای دفاع از منافع سیاست خارجی آمریکا از سوی نومحافظه کاران دولت بوش می گوید: متاسفانه من فکر می کنم که مردم آمریکا بطور کلی هنوز به جنگ علاقه دارند. جنگ در آمریکا هنوز محبوب است. آمریکایی ها دوست دارند خود را بزرگ و قدرتمند و توانمند و شجاع بپندارند این به آنها حس مشروعیت و مشخصه خوبی می دهد اما در عین حال توانایی مردم را محدود می کند.



این سیاستمدار سابق می گوید: شما نمی توانید کسی را در همه زمانها و هر جایی شکست دهید برای نمونه من قبلاً گفته ام که هزینه جنگ در افغانستان به اندازه سیستم بهداشت ملی آمریکاست و مطمئناً همه می دانند که تامین بهداشت عمومی در آمریکا بهتر و واجب تر از تامین هزینه های نظامی در افغانستان است.



وی در ادامه به مقایسه جگ افغانستان و ویتنام پرداخت و ضمن متفاوت توصیف کردن این دو شرایط گفت: بر اساس نظر سنجی ها جنگ افغانستان تقریباً برای مردم آمریکا جالب نیست. این مسئله در کنگره مورد بحث قرار نمی گیرد اما جنگ ویتنام بحث می شد و تفاوت عمده ای بین این دو وجود دارد. زیرا در جنگ ویتنام برنامه خدمت سربازی داشتیم و در واقع بستگان ما در آن جنگ در خطر بودند. اما امروز ما ارتش حرفه ای داریم و بسیاری از آنها از افرادی تشکیل شده اند که علاقه ای به آمریکا ندارند و از این طریق برای کسب شهروندی آمریکا استفاده می کنند.



ویلیام پولک می گوید: خطر برای آمریکا امروز این است که ما راههایی برای فعال کردن مردم بمنظور درک ابعاد واقعی جنگهایی مانند جنگ افغانستان و یا جنگی که می تواند با ایران شروع شود نداریم.



وی در پایان می گوید: جنگ با ایران می تواند برای اقتصاد غرب فاجعه بار باشد و این مسئله می تواند سبب کشته شدن تعداد زیادی از مردم شود.