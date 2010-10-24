آب نمای موزیکال باغ موزه دفاع مقدس همدان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهندس ناظر پروژه آب نمای موزیکال باغ موزه دفاع مقدس همدان در حاشیه انجام تست این آب نما، گفت: این پروژه مجموعه ای از بخش های مختلف است که در سال گذشته عملیات اجرایی آن آغاز شد.

علی طالبیانی با بیان اینکه سیستم اصلی این پروژه از 12 آب نمای مختلف تشکیل شده است، گفت: آب نما ها بر حسب نیاز و طبق برنامه های طراحی شده، مورد استفاده قرار می گیرند.

وی به در نظر گرفتن پرده آب در این پروژه اشاره کرد و گفت: این پروژه توسط دستگاه ویدئو پروژکتور و دستگاه لیزر به اجرای برنامه تهیه شده می پردازد.

طالبیانی بااشاره به تهیه دستگاه نمایش لیزر از کشور آلمان گفت: مراحل اجرایی این دستگاه توسط مهندسان آلمانی انجام شده است.

مهندس پروژه آب نمای موزیکال باغ موزه دفاع مقدس همدان با بیان اینکه روند اجرای عملیات به لحاظ سرعت اجرا خوب بوده است، گفت: در اجرای این پروژه حداقل روزانه 150 نفر مشغول به کاربودند.

علی طالبیانی با بیان اینکه امکان نمایش آب نما درروز وجود دارد و قسمت نورپردازی و نمایش لیزر در شب انجام می شود، گفت: موسیقی هایی برای اجرا در نظر گرفته شده که در زمان بهره برداری استفاده می شود.

طالبیانی یاد آور شد:سکوهای نمایش این آب نما ظرفیت دو هزار نفر را دارد.

مهندس آلمانی بخش لیزر نیز در توضیح نحوه فعالیت این دستگاه گفت: این پروژه نخستین پروژه ی شرکت آلمانی در ایران است که در باغ موزه دفاع مقدس همدان اجرا شده است.

الکس با اشاره به کیفیت بالای این دستگاه اظهار داشت: این سیستم با ایجاد فضای سه بعدی برای بیننده محیطی را فراهم می کند که بیننده را مجذوب خود خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این سیستم فضایی با عمق زیاد ایجاد می شود که برخورد ذرات معلق با لیزر، منجر به نمایش لیزر می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم همدان توجه زیادی به این برنامه ها دارند، گفت: باغ موزه دفاع مقدس همدان به لحاظ زیبایی سرآمد است.

الکس با اشاره به اینکه در ایران به مقام شهدا ارج می نهند، گفت:متاسفانه اهمیت دادن به کشته های جنگ در آلمان به این اندازه پر رنگ نیست.

وی با ابراز خرسندی از همکاری در اجرای پروژه باغ موزه دفاع مقدس همدان گفت: این برنامه در خاطرات من ماندگار خواهد بود.

چهار فاز از باغ موزه دفاع مقدس همدان همزمان با برگزاری کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان در 13 آبان ماه بهره برداری می شود.