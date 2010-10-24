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۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۶

در خراسان شمالی؛

تسهیلات خرید برای ماشین‌آلات کشاورزی کافی نیست

تسهیلات خرید برای ماشین‌آلات کشاورزی کافی نیست

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: تسهیلات بانکی در بخش خرید ماشین‌آلات کشاورزی برای متقاضیان خراسان شمالی کافی نیست.

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: کم بودن تسهیلات بانکی و کافی نبودن آن برای پاسخگویی به کشاورزان متقاضی، یکی از تنگناهای موجود در بخش مکانیزاسیون خراسان شمالی است.

وی افزایش قیمت ماشینهای کشاورزی و تناسب نداشتن آن با قیمت محصولات کشاورزی را از دیگر موانع پیش‌روی بخش مکانیزاسیون در این استان اعلام کرد.

وی مجموع تسهیلات یارانه‌دار امسال را برای خرید ماشینهای کشاورزی 213 میلیارد و 29 میلیون ریال اعلام کرد.

اسدی افزود: این مبلغ صرف خرید تراکتور زراعی، تراکتور باغی، کمباین و دیگر تجهیزات می‌شود.

وی همچنین فرسوده بودن تعداد زیادی از ادوات و ماشینهای کشاورزی و توجیه اقتصادی نداشتن استفاده از آنها را از دیگر مشکلات پیش روی بخش مکانیزاسیون استان برشمرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، شمار ماشینهای کشاورزی موجود در این استان را هفت هزارو 467 دستگاه اعلام کرد و خواستار تخصیص تسهیلات از محل صندوق مهر امام رضا(ع) و همچنین تسهیلات اشتغالزایی از محل منابع اعتباری شد.
کد مطلب 1176858

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