بیکاری، بزهکاری در ایلام را افزایش داده است

دارویش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: نرخ واقعی بیکاری در استان ایلام 30 درصد بوده و این رقم نگران کننده است.

وی ادامه داد: دولت باید برای رفع شدن معضل بیکاری در استان ایلام چاره اساسی و زیربنایی بیندشد.

قنبری اظهارداشت: نرخ بیکاری استان ایلام در سال 1388حدود 30 درصد بود و به علت عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های زیربنایی و عمرانی ما همچنان شاهد سیر صعودی بیکاری هستیم.

این نماینده عنوان کرد: افزایش نرخ بیکاری بی‌سابقه در ایلام موجب شده تا بزهکاری و برخی اقدامات در این استان به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در حالی که سفرهای استانی دولت در راستای رفع محرومیت و برقراری عدالت صورت می گیرد، جای سئوال و تعجب دارد چرا این تغییرات مثبت در استان ایلام رخ نداده است؟

این نماینده مجلس یادآورشد: دولت در سفر اول و دوم استانی قول راه‌اندازی هشت کارخانه بزرگ در کشور را به مردم دادند اما تا کنون هیچ کارخانه‌ای راه‌اندازی نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآورشد: دولت در دور سوم سفرهای استانی به استان ایلام در سخنرانی برای مردم پیشنهاد خرید دام و طیور را به مردم ارائه کردند که این موضوع موجب تعجب بسیاری از مردم را رقم زد.