نسبت میان مالکیت و عدالت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مالکیت خصوصی یکی از مفاهیم مورد توجه در تاریخ اندیشه سیاسی و اقتصاد است.

سؤال محوری در این حوزه این است که چه محدودیتهایی برای مالکیت خصوصی وجود دارد. سؤال دیگر این است که آیا اصولی از عدالت وجود دارند که بر اساس آن دولت بتواند با تخصیص مجدد دارایی‌ها فقر را کاهش و برابری را میان شهروندان برقرار کند.

در واقع بحث اصلی در خصوص نسبت میان عدالت و مالکیت خصوصی به همین موضوع بر می‌گردد. بحث دیگر این است که آیا اصولی از عدالت را می‌توان برشمرد که بر اساس آن بتوان مالکیت خصوصی افراد را محدود کرد.

این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که این پرسشهای محوری را مورد بررسی قرار می‌دهند. در این بررسی‌ها آرای متفکرانی چون آدام اسمیت در مورد مالکیت خصوصی حائز اهمیت بوده‌اند.

اسمیت را پدر علم اقتصاد و لیبرالیسم می‌نامند. اعتقاد او به جدایی حوزه‌های اقتصاد و سیاست مورد توجه است. او معتقد است حوزه اقتصاد، عرصه‌ای مستقل است و توسط "دست نامرئی" اداره می‌شود و لذا نیازی به دخالت دولت در حوزه اقتصاد نیست.

این کتاب با عنوان "مالکیت و عدالت" با گردآوری الن فرانکل پل، فرد میلر و جفری پل از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.