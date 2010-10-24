مردم فیلیپین با زلزله 5.1 ریشتری از خواب بیدار شدند/ ناسالم ترین هوا در سنگاپور

مالزی

دعوت نخست وزیر مالزی از حزب "آمنو" برای آماده شدن در انتخابات سیزدهم

آغاز سفرهای استانی نخست وزیر و معاونش از سال آینده

قدردانی دکتر ماهاتیر محمد از اقدامات نخست وزیر مالزی

پیش بینی افزایش ارزش پول مالزی در برابر دلار آمریکا در هفته آینده

افتخار نخست وزیر هند به اتباع کشورش که در مالزی ساکن هستند

اندونزی

25 و 26 اکتبر، دیدار رئیس جمهور اندونزی از چین

سخنگوی دولت از سفر رئیس جمهور اندونزی به ویتنام در تاریخ 27 اکتبر خبر داد

ادامه تحقیقات پلیس اندونزی به منظور روشن شدن دلیل دستگیری بیش از 1000 اندونزیایی توسط پلیس مالزی در این کشور

تنها 30 نفر از 50 نفر از حادثه واژگونی قایق تند رو نجات یافتند

تایلند

سطح آب رودخانه "چاووفرایا" به بالاترین میزان در سالجاری رسیده است

نخست وزیر تایلند شخصا بر کار امداد رسانی نظارت می کند

تشویق بخش خصوصی تایلند از بهره مندی از توافقات انجام شده میان تایلند و کشورهای همسایه در مناطق آزاد تجاری

اعلام آمادگی بانک مرکزی تایلند در جذب و انتقال کمکهای نقدی به مناطق حادثه دیده از سیل

فیلیپین

دستگیری سه مظنون بمبگذاری در اتوبوس مسافربری

مردم جنوب فیلیپین با زلزله 5.1 ریشتری از خواب بیدار شدند

یک کشته در ادامه خشونتهای قبل از انتخابات در جنوب این کشور

سنگاپور

به دام افتادن یک کشتی سنگاپوری به دست دزدان دریایی

بازدید وزیر تجارت و صنایع سنگاپور از کشورهای خاورمیانه با هدف کشف فرصت های تجاری

ناسالم ترین هوا در سنگاپور طی 5 سال گذشته