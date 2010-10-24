موتورپمپهای یکی از مهمترین مراکز کشت پسته کرمان خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، در پی خشکسالی 13 ساله در استان کرمان و کمبود شدید آب در مناطق پسته خیز شمال غرب استان کرمان از جمله شهرستان رفسنجان و انار، کشاورزان این مناطق با مشکلات متعددی از جمله کمبود آب کشاورزی و کاهش شدید کیفیت آب مواجه شده اند.

این در حالی است که رفسنجان و انار از مهمترین مراکز تولید کننده پسته دنیا محسوب می شود و سالانه میلیونها دلار ارز را از طریق صادرات پسته وارد کشور می کنند.

کاهش شدید کیفیت آب و افزایش "EC" آب که منجر به شوری و سختی آب شده است جدا از مصارف شرب برای استفاده در بخش کشاورزی نیز غیرقابل استفاده است و این از جمله مشکلاتی است که کشاورزان طی سالهای اخیر با آن مواجه شده اند.

یکی از دلایل مهم افزایش "EC" آب در این مناطق برداشت بیش از حد آب از چاههای مجاز و غیرمجاز دشتهای رفسنجان و انار و از سوی دیگر عدم بارش باران است که منجر به کاهش شدید سطح آبهای زیرزمینی این مناطق شده است.

عدم تشدید این منابع منجر به افزایش املاح موجود در آب و شوری آب در برخی دشتها نیز شده است هر چند که این پدیده در برخی دیگر از دشتهای کشاورزی استان نیز مشاهده می شود اما این روند در دشتهای انار و رفسنجان به دلیل کاشت وسیع پسته تسریع یافته است.

عدم استفاده از روشهای آبیاری مکانیزه و استفاده از روشهای غرق آبی بخش عمده ای از آبهای موجود در استان را هدر می دهد و حل این وضعیت مدیریت صحیح مصرف آب را می طلبد.

نکته قابل تامل اینکه بیش از 90 درصد از آبها در استان کرمان در بخش کشاورزی استفاده می شود و با وجود هشدارهای کارشناسان همچنان 70 تا 75 درصد این آبها به دلیل روشهای سنتی کشاورزی هدر می رود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان انار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به وضعیت نامطلوب منابع آب زیرزمینی این شهرستان در اقدامی بی سابقه از خاموش کردن موتورپمپ های کشاورزی شهرستان انار ظرف یک ماه آینده برای جلوگیری از صدمه بیشتر به این منابع آبی خبر می دهد.

محمد گرجی در این باره افزود: این اقدام با هدف صرفه جویی در مصرف آب و تجدید منابع آب زیرزمینی است. وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی اخیر و جهت جلوگیری از شوری آب چاهها و صرفه جویی در اضافه برداشت آبهای زیرزمینی با هماهنگی با کشاورزان از این چاهها به مدت یک ماه آب برداشت نمی کنند.

گرجی ادامه داد: این روند طی سه سال گذشته نیز در مواردی انجام شده است و از نیمه دوم آبان ماه تا نیمه دوم آذرماه موتورها خاموش خواهند شد. وی گفت: با این اقدام از هدر رفت 17 میلیون مترمکعب آب جلوگیری می شود و پائین آمدن تلخی آب نیز از اثرات مستقیم این طرح است.

سالانه دراستان کرمان 1.1میلیارد مترمکعب برداشت منفی ازمنابع آب زیرزمینی صورت می گیرد که منجربه افت شدید سطح آبهای زیر زمینی شده است.