اسامی 12 رشته علوم انسانی که توسعه آنها منوط به بازنگری شد

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیرش و توسعه 12 رشته علوم انسانی شامل حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی منوط به بازنگری، بومی سازی و به روز کردن شده است.

وی اظهار داشت: این رشته ها باید با اولویت های بومی و دین محوری بازنگری شوند به طوریکه محتوای آنها که بیشتر غربی است با محورهای دینی و اسلامی هماهنگ شود.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: دانشگاه هایی که این رشته ها را ندارند و می خواهند اقدام به راه اندازی آنها کنند باید اول صبر کنند تا طرح آمایش سرزمین مبنی بر نیازسنجی آماده شود و ببینیم نیاز هست که این رشته ها در دانشگاههای متقاضی راه اندازی شود یا نه سپس در مرحله بعدی باید بازنگری این رشته ها به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه محتوای این 12 رشته تا 70 درصد بازنگری می شوند به مهر گفت: بازنگری برخی از رشته ها را تا پایان سال و برخی دیگر را تا تابستان سال آینده نهایی می کنیم.

حسنی اضافه کرد: این بازنگری در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری صورت می گیرد البته منوط شدن توسعه این رشته ها به بازنگری شامل دوره های کارشناسی نیز می شود.