اولین گیرنده دست بیونیکی کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستین کندلبوئه جوان 22 ساله اتریشی که عنوان اولین انسان گیرنده دست بیونیک با کنترل مستقیم مغز را به خود اختصاص داده بود پس از یکسال رانندگی با این اندام مصنوعی در یک حادثه رانندگی جان باخت.

این جوان در سپتامبر 2005 زمانی که 17 سال داشت و یک کارآموز مکانیکی بود بر روی یک ملخ الکتریکی تحت یک شوک الکتریکی 20 هزار ولتی قرار گرفت و هر دو دست خود را از دست داد. شوک احساسی ناشی از این قطع عضو زندگی وی را مختل کرد تا اینکه در سال 2007 و با توسعه علم مهندسی پزشکی، وی دو اندام کاملا فناورانه را جایگزین دستهای واقعی خود کرد.

عمل پیوند اندامهای بیونیکی که امکان هدایت و کنترل آنها از طریق مغز وجود دارد با همکاری پزشکان دانشگاه "تکنیش" و مهندسان شرکت "اوتو بوک"، متخصص در تولید فناوریهای پزشکی انجام شد و دو پروتز ویژه جایگزین دستهای وی شدند.

دست بیونیک چپ از امکانات بسیار بالایی برخوردار بود. درحقیقت، این اندام یک روبات فلزی مجهز به تعداد زیادی سیم، ریزتراشه و شارژر باتری بود.

این پروتز "ابر- فناوری" که میلیونها یورو قیمت داشت به طور شگفت انگیزی قادر بود عملکردهای یک دست طبیعی را تقلید کند.

به این ترتیب، این جوان اتریشی از یکسال قبل موفق شد با این بازوی بیونیک که توسط ذهن هدایت می شد کار خود را از سر گیرد و شروع به رانندگی کند.

براساس گزارش یو. اس. ای تودی، روز سه شنبه گذشته وی در حال رانندگی کنترل خود را از دست داد، از جاده منحرف شد و در اثر برخورد با یک درخت دچار مرگ مغزی شد و جان خود را از دست داد.

کریستین در روی سایت شخصی خود نوشته بود: "برای دیگران زندگی نکن، برای خودت زندگی کن" و در ادامه این جمله، به شرح داستان زندگی خود و مبارزاتی که برای ادامه زندگی انجام داده بود پرداخته بود.

پلیس در خصوص علل این حادثه منجر به مرگ توضیح داد که تائید اینکه آیا تصادف در اثر مشکل کنترل اندامهای مصنوعی جوان بوده یا خیر غیرممکن است.